Tuổi trẻ Công an Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Đại diện Ban Thanh niên Công an tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm của nghi lễ chào cờ toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An hát Quốc ca thể hiện niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Công an Nghệ An hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 372-KH/TWĐTN-BTG ngày 09/5/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Công văn số 7384-CV/TWĐTN-CTĐ ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai tuyên truyền Đại hội. Tuổi trẻ Công an Nghệ An sôi nổi hưởng ứng với phạm vi toàn tỉnh.

Ban thanh niên chủ trì tổ chức Lễ chào cờ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ chào cờ đồng loạt là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Công an phường Vinh Phú

Công an xã Quỳnh Lưu tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Công an xã Diễn Châu phối hợp với Đoàn xã tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội Đảng

Công an xã Quang Thanh tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng





Tác giả: Cao Loan -Trọng Tuấn -Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn