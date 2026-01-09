'Phao thi' của mẹ ghi trên tay bé lớp 1

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Phan Văn Trị (TP.HCM) trong ngày tựu trường, tháng 8/2024. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sau một kỳ nghỉ Tết Dương lịch đáng lẽ để nghỉ ngơi, nhiều phụ huynh ngậm ngùi nhận ra mình vừa hoàn thành "khóa học cấp tốc" về cách tính chu vi và thuộc lòng các đoạn văn mẫu.

Những dòng chia sẻ dở khóc dở cười về việc cả nhà cùng ôn thi đang tạo nên một làn sóng đồng cảm mạnh mẽ, bóc trần thực tế tréo ngoe khi cha mẹ cũng phải "quay lại bàn học" căng thẳng không kém gì con trẻ.

"Trực chiến" cùng con ôn thi

"Thi học kỳ của con cũng chính là mùa thi của bố mẹ", chị Nguyễn Quỳnh (phụ huynh ở Hà Nội) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Con trai vừa hoàn tất môn thi các môn thi cuối cùng của học kỳ 1, chị cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù đã học lớp 7, song chị Quỳnh cho biết con vẫn mải chơi, chưa thực sự tự giác nên mẹ vẫn phải kèm cặp, giám sát việc học hàng ngày, nhất là mỗi mùa thi.

Nửa tháng qua, mỗi buổi tối, chị vừa nhắc con ôn bài, vừa rà soát lại lịch kiểm tra, đề cương của từng môn để tránh sót nội dung. Thậm chí, có những ngày, chị phải ngồi cạnh để giải đề cùng con.

Điều khó nhất với chị Quỳnh là chương trình học hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với thế hệ trước, khiến chị có cảm giác như đang đi học lại lần thứ hai.

Không ít lần, người mẹ "dở khóc dở cười" khi rất tự tin hướng dẫn con cách làm nhưng hôm sau về nhà, con nói rằng mẹ làm sai. Hóa ra, đáp án thì đúng nhưng cách làm khác cô dạy, thậm chí, mẹ dùng cả kiến thức lớp trên để giải lớp dưới.

"Cô giao bài tập cho con nhưng nhiều khi, bố mẹ mới là người áp lực. Có những bài bố mẹ biết cách làm nhưng không biết cách giải thích thế nào cho con hiểu", chị Quỳnh kể.

Do đó, mỗi lần dạy con, chị đều phải đọc lại sách giáo khoa, vở ghi và đề cương của con để chắc chắn cách trình bày phù hợp với những gì con được học. Những nội dung chưa rõ, chị chủ động hỏi giáo viên hoặc tìm thêm tài liệu.

Thậm chí, không ít lần chị lén con, nhờ ChatGPT "dạy" mình rồi hướng dẫn lại cho trẻ. "Con mà thấy bố mẹ không làm được thì quê lắm", chị hài hước nói.

Trong khi đó, có con đang học lớp 1, trước ngày thi học kỳ đầu tiên, chị Hương (phụ huynh tại Hà Nội) cũng phải ghi "phao" lên tay con vì sợ con lơ đễnh, chủ quan trong quá trình làm bài. Người mẹ dặn dò con đọc kỹ đề, làm nhanh và nhớ kiểm tra lại bài vào cuối giờ.

Những ngày qua, con thi học kỳ, chị Nguyễn Hương cũng ngồi vào bàn cùng con để "học" đánh vần, làm Toán. Không chỉ vậy, chị còn phải rèn nề nếp, nhắc con ngồi ngay ngắn, tập trung trong khoảng thời gian nhất định, hoàn thành bài rồi mới được nghỉ.

Tuy nhiên, quá trình kèm con không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Không ít lần, tình cảm mẹ con "rạn nứt" vì chị dạy mãi mà con không hiểu do không tập trung, hoặc con mải chơi nên viết ngoáy để xong sớm.

Chị Hương viết lên tay để dặn dò con khi thi học kỳ. Ảnh: NVCC.

Tránh gây áp lực cho trẻ

Trong khi đó, chị Vũ Linh (Hà Nội) và con trai (học lớp 2) lại vừa trải qua kỳ thi học kỳ nhẹ nhàng, không có tiếng quát tháo hay trách mắng. Theo chị, bí quyết nằm ở việc xây dựng nề nếp học tập cho con, thay vì chỉ chạy nước rút vào mỗi mùa thi.

Từ khi con vào lớp 1, chị đã duy trì thói quen đến giờ là con tự giác vào bàn học. Giai đoạn đầu, mẹ có thể ngồi cạnh để nhắc nhở, hỗ trợ, hướng dẫn con cách học nhưng tránh can thiệp quá sâu vào quá trình làm bài. Khi con đã viết thạo hơn, chị dần lùi lại và để con tự giác. Chỉ khi gặp bài khó, con không hiểu, mẹ mới hướng dẫn.

“Dần dần, con hình thành thói quen học tập, bố mẹ không cần quát mắng hay thúc ép nhiều”, chị Linh chia sẻ. Theo chị, phải đến hết học kỳ 1 lớp 1, nề nếp học tập của con mới thực sự ổn định, nên các bố mẹ có con ở tuổi này không cần quá lo lắng.

Ngoài ra, chị cho rằng bố mẹ cũng cần đánh giá năng lực của con để đặt ra kỳ vọng. Nếu đặt mục tiêu quá cao hoặc so sánh con với bạn bè, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ học. Thay vào đó, bố mẹ nên quan sát khả năng tiếp thu của con, từ đó điều chỉnh cách kèm cặp.

Chị Quỳnh đồng tình với quan điểm này. Chị bổ sung rằng dù việc dạy con đôi khi có phần áp lực, căng thẳng, nhưng đây là cách để bố mẹ đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành. Điều quan trọng là bố mẹ cần giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn, tránh biến việc học thành áp lực nặng nề đối với trẻ.

"Mình không ép con học quá nhiều, đan xen giữa việc học và nghỉ ngơi để con không quá áp lực, nhưng vẫn theo sát để con không lơ là, đặc biệt trong những giai đoạn kiểm tra, thi cử", người mẹ chia sẻ.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn