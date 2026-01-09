Nhiều gia đình đưa con, cháu vào đường dây mại dâm dưới 16 tuổi

Trong nhà "tú bà" Nguyễn Thị Xuyên (cầm micro) có hơn 20 trẻ bán dâm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 8-1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo chủ chốt trong vụ án đường dây "môi giới mại dâm", "mua dâm người dưới 18 tuổi" và "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" với 61 bị cáo bị đưa ra xét xử.

Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng truy tố về các tội danh nêu trên.

Khai báo trước hội đồng xét xử, bị cáo S.Th. cho rằng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền chi tiêu và trả nợ nên vào tháng 4-2024 đã đưa con ruột là L.H. (chưa đủ 16 tuổi) đến giao cho Nguyễn Thị Xuyên và Phan Thị Cẩm Hừng để bán dâm.

Theo lời khai, L.H. được bố trí ở trọ tại nhà Xuyên; khi có người mua dâm, Xuyên và Hừng môi giới cho L.H. đi bán dâm. Trong lần đầu, bị cáo S.Th. nhận 20 triệu đồng từ Xuyên và Hừng.

Đối với các bị cáo T.Th.Th.L. và T.T.P., khoảng tháng 3-2024, do cần tiền trả nợ và chi tiêu trong gia đình, L. (mẹ ruột của em B.Đ.) nhờ P. (em ruột của L.) đưa B.Đ. - khi chưa đủ 16 tuổi - đến gặp Xuyên và Hừng để nhờ môi giới cho B.Đ. nhiều lần đi bán dâm.

Thông qua sự môi giới của Xuyên, P. trực tiếp đưa B.Đ. đi bán dâm 2 lần tại TP.HCM (không rõ lai lịch người mua dâm). Theo cáo trạng, L. thu lợi khoảng 50 triệu đồng, còn P. thu lợi khoảng 6 triệu đồng.

Bị cáo Phan Thị Cẩm Hừng khai báo tại tòa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trong khi đó khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị H. - bà nội của bé T.N. (dưới 16 tuổi) - cho biết khoảng tháng 8-2024 đã đưa T.N. đến ở trọ tại nhà Xuyên để nhờ Xuyên và Hừng môi giới cho T.N. nhiều lần đi bán dâm lấy tiền trả nợ. Bị cáo H. khai đã thu lợi khoảng 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, bị cáo Phạm Minh Tuấn không thừa nhận nội dung cáo trạng liên quan đến hai bị hại, cho rằng bản thân có quan hệ với hai người khác, không phải các bị hại được nêu.

Bị cáo Tuấn cho biết đã lập vi bằng thể hiện không có quan hệ với hai người trong cáo trạng. Tuy nhiên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang công bố lời khai trong giai đoạn điều tra, khẳng định có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo kế hoạch, ngày 9-1, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần luận tội, tranh luận và dự kiến tuyên án chiều cùng ngày.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử vụ án môi giới mại dâm, mua dâm và hiếp dâm dự kiến trong 3 ngày - Ảnh: BỬU ĐẤU

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, từ đầu năm 2020 đến ngày 6-9-2024, Nguyễn Thị Xuyên (70 tuổi) và Phan Thị Cẩm Hừng (44 tuổi, đều ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) cho 25 gái bán dâm ở trọ tại nhà ở xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú (nay là xã Vĩnh Thạnh Trung) để tổ chức môi giới mại dâm, thu lợi tổng cộng 609 triệu đồng; trong đó Xuyên hưởng 510 triệu đồng, Hừng hưởng 99 triệu đồng. Khách mua dâm liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại, được gửi hình ảnh để lựa chọn và thỏa thuận giá; sau đó các cô gái được đưa đến nhà nghỉ, khách sạn do khách tự đặt. Giá mỗi lần bán dâm từ 1 - 50 triệu đồng; Xuyên và Hừng hưởng 40%, người bán dâm hưởng 60%. Cơ quan điều tra xác định đường dây có 11 em dưới 16 tuổi, trong đó em Tr.T.C.L. dưới 13 tuổi tại thời điểm bán dâm; có 26 người mua dâm liên quan đến các em dưới 16 tuổi.

