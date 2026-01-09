Thành phố Mỹ dậy sóng vì đặc vụ ICE bắn chết người

Các đặc vụ liên bang Mỹ trấn áp người biểu tình tại thành phố Minneapolis ngày 8-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 8-1, biểu tình vẫn tiếp diễn khi đám đông tập trung tại một tòa nhà liên bang ở Minneapolis, bang Minnesota, sau vụ nổ súng chết người vào hôm qua.

Theo Đài CNN, đụng độ đã xảy ra và các nhân viên liên bang sử dụng đạn hơi cay để trấn áp đám đông.

Đến nay, người phụ nữ thiệt mạng được xác định là Renee Nicole Good, 37 tuổi, một bà mẹ có ba con. Người nổ súng là một trong số 2.000 sĩ quan liên bang mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ triển khai đến khu vực Minneapolis trong "chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay" của Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Nhiều video về vụ nổ súng cho thấy nhiều chi tiết phức tạp, và chính xác những gì đã xảy ra trước khi vụ nổ súng diễn ra vẫn chưa rõ ràng.

Các video cho thấy hai sĩ quan đeo mặt nạ tiếp cận xe của bà Good đang dừng trên một con đường. Khi một sĩ quan yêu cầu bà ra khỏi xe và nắm lấy tay nắm cửa, chiếc xe đã lùi lại rồi bắt đầu chạy về phía trước có vẻ như tìm cách rời khỏi hiện trường.

Sĩ quan thứ ba đứng trước xe đã nổ súng vào cửa sổ chiếc xe khi nó chạy vượt. Theo Hãng tin Reuters, dường như không có va chạm và sĩ quan này vẫn đứng vững.

Ông Trump và các quan chức Bộ An ninh nội địa khẳng định vụ nổ súng là hành động tự vệ và cáo buộc người phụ nữ cố gắng đâm xe vào các đặc vụ không khác gì hành động "khủng bố nội địa".

"Cô ta hành xử rất tệ. Và rồi cô ta tông xe vào đặc vụ ấy. Cô ta không cố ý tông xe, mà là tông thẳng vào anh ấy", nhà lãnh đạo Mỹ nói với tờ New York Times.

Tuy nhiên, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, một đảng viên Dân chủ, chỉ trích cáo buộc này là "vô lý" và "rác rưởi". Quan chức Minnesota nói rằng cơ quan điều tra của bang này đã bị yêu cầu rút khỏi điều tra vụ việc sau khi FBI tiếp quản vụ án.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cho biết ông đã đặt Lực lượng Vệ binh quốc gia của bang trong tình trạng báo động. Các trường công lập ở Minneapolis được yêu cầu đóng cửa trong ngày 8 và 9-1.

Vụ nổ súng tiếp tục làm sâu sắc thêm sự phân cực chính trị tại Mỹ và làm nóng lại những tranh cãi về chính sách của ông Trump nhằm siết chặt thực thi vấn đề nhập cư tại nhiều thành phố.

Cảnh sát trưởng Minneapolis nói rằng căng thẳng đã leo thang tại thành phố vài tuần trước vụ xả súng chết người này.

"Tôi đã công khai bày tỏ sự lo ngại, thứ nhất là việc một thảm kịch sẽ xảy ra và thứ hai là việc căng thẳng leo thang, nhiều cảm xúc xung quanh những vấn đề này có thể dẫn đến bất ổn dân sự", Cảnh sát trưởng Brian O'Hara nói.

