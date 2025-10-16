Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

Trước đó, người đẹp xứ Thanh từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chuyện kết hôn: “Chuyện cưới xin là duyên số, không thể nói trước. Duyên đến sớm thì tôi kết hôn sớm, còn nếu chưa tới thì 30 tuổi cũng được”. Sau gần hai năm bên nhau, Đỗ Thị Hà chọn bước vào giai đoạn mới của cuộc đời trong không khí ấm cúng, giản dị. Thời gian qua, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển việc kinh doanh. Cô ít tham gia hoạt động giải trí. Thời gian rảnh, nàng hậu cùng bạn trai đi du lịch, nghỉ dưỡng. Cả hai đã nhiều lần được bắt gặp đi cùng nhau tại nước ngoài.