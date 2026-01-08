Bắt nữ giám đốc lừa đảo 14 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất theo “suất ngoại giao”

Chiều tối 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Hoàng Thị Thanh Tú (SN 1986, trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội).

Kết quả điều tra cho thấy, với tư cách Giám đốc Công ty TNHH và Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn - đầu tư - môi giới bất động sản, năm 2017 Hoàng Thị Thanh Tú tiếp cận với ông T.L.K (trú tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh – nay là xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) là người có nhu cầu mua đất nền tại dự án Khu đô thị Mỹ Gia, TP Nha Trang – nay thuộc phường Nam Nha Trang.

Hoàng Thị Thanh Tú khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hoàng Thị Thanh Tú tự nhận rằng mình có mối “quan hệ đặc biệt”, nên được ưu tiên mua nhiều lô đất nền tại dự án nêu trên theo “suất ngoại giao” với giá 9 triệu đồng/m². Tú bảo ông K nếu muốn mua thì phải đặt cọc mỗi lô 200 triệu đồng, phần còn lại thanh toán đủ khi chủ đầu tư dự án chính thức mở bán đất nền.

Chỉ vì tin tưởng những lời nói dối của Tú, trong hai năm (2017-2018) ông K đã chuyển cho Tú 14 tỷ đồng tiền đặt cọc để mua 70 lô đất nền. Sau khi nhận được tiền, Tú đã chiếm đoạt toàn bộ để sử dụng vào việc trả nợ ngân hàng, tiêu xài cá nhân, đầu tư mở nhà hàng, quán ăn, quán trà sữa, cửa hàng quần áo.

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Thanh Tú.

Khi dự án Khu đô thị Mỹ Gia chính thức mở bán vào năm 2022, nhưng Hoàng Thị Thanh Tú phớt lờ trách nhiệm chỉ vì trên thực tế nữ giám đốc này không hề có mối “quan hệ đặc biệt” và cũng không có “suất ngoại giao” nào như đã nói với ông K. Khi ông K liên hệ đại diện chủ đầu tư dự án để tìm hiểu, thì mới phát hiện mình đã… sập bẫy lừa. Do không lấy lại được khoản tiền đã bị chiếm đoạt, ông K đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tố cáo hành vi lừa đảo của Tú.

Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình tiếp nhận, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Thanh Tú về tội danh nêu trên để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân