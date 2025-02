Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An vinh dự đón nhận cờ thi đua của chính phủ và danh hiệu thầy thuốc ưu tú

Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An không ngừng phát triển và lớn mạnh. Hệ thống cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư đồng bộ, khang trang hiện đại. Đội ngũ cán bộ cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cho các cá nhân.

Chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện ngày càng được nâng cao. Các kỹ thuật mũi nhọn chuyên sâu, điển hình như: "Điều trị di chứng liệt" do tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống được chú trọng phát triển qua đó phục hồi chức năng thành công cho hàng ngàn người bệnh, giúp họ sống vui, sống khỏe.

Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An là “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; là 1 trong 7 đơn vị xếp Hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền; là bệnh viện có quy mô giường và lượng bệnh nhân điều trị nội trú lớn nhất cả nước.

Bác sỹ CKII Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đại diện cho bệnh viện nhận cờ thi đua của chính phủ

Ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Các bác sỹ của bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An nhận danh hiệu "Bác sỹ ưu tú" năm 2024

Cũng trong dịp này, bác sỹ CKII Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An; bác sỹ CKII Hồ Phi Đông - Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An; Thạc sỹ bác sỹ CKII Võ Lưu Hòa - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An; bác sỹ CKI Châu Thị Bích Thủy - Trưởng khoa Nội Nhi Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An; Bác sỹ CKI Hoàng Thị Thu Hà - nguyên Trưởng khoa Nội A Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An; bác sỹ CKII Hồ Duy Xuân - nguyên Trưởng khoa Châm cứu dưỡng sinh Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An; thạc sỹ bác sỹ Nguyễn Thị Bích Hà - Phó Trưởng khoa Khám bệnh đa khoa Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An và bác sỹ CKII Đặng Hoàng Toàn - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An được trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” năm 2024.

Với những thành tựu đã và đang đạt được, bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An và đội ngũ y bác sỹ đang công tác tại đây sẽ tiếp tục trau dồi chuyên môn, hoàn thiện mình để xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tác giả: Quốc Khánh - San Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn