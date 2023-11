Máy in 3D sẽ cách mạng hóa ngành thời trang như thế nào?

Một số phụ kiện thời trang được tạo ra bằng công nghệ in 3D. (Nguồn: Flux)

Công nghệ in 3D đang được ngày càng nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hiện nay sử dụng. Với độ chính xác cao, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, công nghệ in 3D đã và đang thay đổi ngành công nghiệp thời trang toàn thế giới.

In 3D giúp tạo ra các thiết kế thời trang mới dễ hơn

Với công nghệ in 3D, các nhà thiết kế thời trang có thể tạo ra bất kỳ hình dạng và cấu trúc nào, thậm chí là những mẫu phức tạp khó có thể tạo ra bằng các phương pháp sản xuất truyền thống. Họ có thể thử các thiết kế khác nhau và xem đâu là lựa chọn tốt nhất cho mình.

Ngoài ra, in 3D cho phép các nhà thiết kế nhanh chóng, dễ dàng thực hiện thay đổi đối với thiết kế của họ trong phần mềm thiết kế 3D.

Dùng để tạo nguyên mẫu cho thiết kế thời trang mới

Cũng giống như quy trình sản xuất ở nhiều ngành khác, nguyên mẫu được tạo ra trước khi đi vào sản xuất thực tế. Trong thiết kế thời trang, người ta cũng có thể dùng phần mềm tạo mô hình 3D và công nghệ in 3D để tạo nguyên mẫu quần áo.

Cho dù nhà tạo mẫu đang sử dụng máy in 3D giá rẻ hoặc máy in 3D công nghiệp cỡ lớn thì họ đều có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng so với khi thực hiện thủ công.

Vậy là thay vì chờ đợi hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để tạo ra một nguyên mẫu bằng phương pháp truyền thống, các nhà thiết kế thời trang có thể tạo ra một nguyên mẫu chỉ trong vài giờ bằng cách sử dụng máy in 3D.

Tạo ra những phụ kiện, trang sức độc đáo

Các nhà thiết kế thời trang có thể thỏa sức sáng tạo bất kỳ kiểu thiết kế nào bằng phần mềm tạo mô hình 3D. Nhờ công cụ này mà trong tiến trình thiết kế, họ có thể tùy chỉnh sản phẩm để điều chỉnh và thêm vào các ý tưởng độc đáo.

Ngoài ra, nhiều nhà thiết kế giờ đã cung cấp các bản thiết kế 3D của họ lên mạng miễn phí, để ai cũng có thể tải xuống và in ra sử dụng tại nhà. Người dùng có thể tìm các mẫu thiết kế thời trang thú vị trên nhiều trang web như Thingiverse, Myminifactory, Yeggi và nhiều trang khác.

Điều này cho phép khách hàng lựa chọn những thiết kế họ yêu thích và in chúng bằng chất liệu họ chọn, cho dù đó là nhựa, kim loại hay thậm chí là gốm.

Sử dụng để in vải

Một lĩnh vực thú vị khác mà in 3D được sử dụng trong ngành thời trang là tạo ra vải. Để in vải 3D, người dùng có thể sử dụng ba phương pháp khác nhau: Chainmail, tạo G-code tùy chỉnh hoặc sử dụng phần mềm tạo mô hình 3D.

Khi sử dụng phương pháp Chainmail, người dùng chỉ cần tải xuống tệp từ các trang web in 3D và gửi chúng tới máy in 3D của mình.

Khi sử dụng phương pháp G-code, người dùng có thể tự viết mã (code) cho máy. Đây là một trong những phương pháp hiệu quả nhất nếu người dùng hiểu biết về code và cách thức hoạt động in 3D diễn ra, vì họ có toàn quyền kiểm soát cách thức sản phẩm sẽ được in 3D.

Khi sử dụng phần mềm tạo mô hình 3D, người dùng có thể tạo cấu trúc vải từ đầu sau đó in 3D. Tuy nhiên người dùng sẽ phải hiểu biết về quy trình lập mô hình 3D.

Ứng dụng để tạo mẫu cho máy may

Trong ngành dệt may, máy in 3D được sử dụng để tạo mẫu cho máy may.

Máy sẽ chạy theo khuôn của mẫu in 3D để khâu các mảnh vải lại với nhau. Công nghệ này thường được sử dụng để tạo ra các sản phẩm may mặc theo yêu cầu hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng riêng.

Các mẫu in 3D có thể được tạo nhanh chóng và dễ dàng, phù hợp cho việc sản xuất hàng loạt quy mô nhỏ. Ngoài ra, chúng có thể dễ dàng được sửa đổi để tạo ra các kiểu dáng hoặc kích cỡ quần áo khác nhau.

Một xu hướng thời trang mới

Công nghệ in 3D đang mở ra một xu hướng thời trang hoàn toàn mới. Các nhà thiết kế có thể thêm thắt phụ kiện trang phục, tạo ra những ý tưởng thiết kế mới như giày in 3D và thậm chí có thể in 3D cả bộ sưu tập, cho dù thiết kế phức tạp như thế nào. Công nghệ này được dự báo sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai./.

Tác giả: Nguyễn Đỗ Linh Trang

Nguồn tin: vietnamplus.vn