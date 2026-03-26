Chuyến bay mang số hiệu 1129 khởi hành từ sân bay T.F. Green vào sáng 24/3, dự kiến hạ cánh tại sân bay JFK ở New York. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra ngay trong quá trình cất cánh, khi máy bay va chạm với một con chó sói xuất hiện trên đường băng.

Dù máy bay vẫn tiếp tục bay lên sau cú va chạm, tổ bay đã nhanh chóng đưa ra quyết định quay đầu để đảm bảo an toàn. Chỉ khoảng 15 phút sau khi rời khỏi mặt đất, máy bay đã quay trở lại sân bay xuất phát.

Một hành khách trên chuyến bay, Erin Drozda, cho biết cô nghe thấy một tiếng va đập mạnh ngay thời điểm máy bay rời đường băng. Âm thanh bất thường này khiến nhiều người chú ý, nhưng ban đầu chưa rõ nguyên nhân.

Máy bay phải quay đầu khẩn cấp chỉ vì va chạm với... chó sói.

Khi máy bay đã ở trên không khoảng 10 đến 15 phút, cơ trưởng thông báo rằng phương tiện đã va phải một con chó sói đồng cỏ và cần quay lại điểm xuất phát. Theo lời hành khách, nhiều người ban đầu nghĩ đây chỉ là một lời nói đùa vì tình huống này rất hiếm khi xảy ra.

Máy bay sau đó hạ cánh an toàn tại sân bay T.F. Green. Ngay khi tiếp đất, các đội cứu hộ đã có mặt sẵn trên đường băng để hỗ trợ. Nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra phần mũi máy bay nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của cú va chạm.

Toàn bộ hành khách được yêu cầu rời khỏi khoang để phục vụ công tác kiểm tra toàn diện. Quá trình này được thực hiện theo quy trình an toàn nhằm đảm bảo không có rủi ro trước khi chuyến bay tiếp tục hành trình.

Sau khoảng 30 phút chờ đợi tại nhà ga, hành khách được thông báo rằng máy bay không gặp vấn đề nghiêm trọng. Phương tiện đủ điều kiện để tiếp tục chuyến bay theo kế hoạch.

Chuyến bay sau đó cất cánh trở lại vào khoảng hơn 8h30 và hạ cánh an toàn tại sân bay JFK lúc 9h06 theo giờ địa phương.

Sự cố đã khiến một số hành khách bị lỡ chuyến bay nối chuyến. Erin Drozda cho biết cô không kịp chuyến bay tiếp theo đến Costa Rica. Tuy nhiên, hãng hàng không đã hỗ trợ cô đổi sang chuyến bay khác vào ngày hôm sau.

Đại diện sân bay T.F. Green cho biết sự việc không ảnh hưởng đến các chuyến bay khác trong khu vực. Hoạt động khai thác tại sân bay vẫn diễn ra bình thường sau khi sự cố được xử lý.

Trong khi đó, hãng JetBlue khẳng định quyết định quay đầu được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách và phi hành đoàn. Động thái này được thực hiện ngay sau khi có báo cáo về việc va chạm với động vật hoang dã trong quá trình cất cánh.

Hãng cũng cho biết chuyến bay đã hạ cánh an toàn và không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương trong sự cố.

Tác giả: Phương Anh

