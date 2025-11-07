Mỹ công bố nguyên nhân vụ tai nạn máy bay chở hàng khiến 13 người chết

Các thành viên thuộc Đội Hỗ trợ dân sự số 41 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Kentucky kiểm tra các hóa chất độc trong không khí tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Louisville (Mỹ) ngày 5-11 - Ảnh: Lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ

Theo báo Guardian, ngày 6-11, Thị trưởng thành phố Louisville Craig Greenberg xác nhận số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở hàng của hãng UPS đã tăng lên 13 người.

Đồng thời, Công ty UPS cũng công bố danh tính ba nạn nhân trên máy bay, bao gồm cơ trưởng Richard Wartenberg, cơ phó Lee Truitt và cơ trưởng hỗ trợ quốc tế Dana Diamond.

“Trái tim chúng tôi hướng về toàn thể nhân viên UPS bị ảnh hưởng và cộng đồng Louisville. Việc hỗ trợ, chăm sóc và cung cấp nguồn lực cần thiết cho các bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, UPS viết trong thông cáo.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do cánh trái của máy bay bị bốc cháy và một động cơ rơi ra ngay sau khi cất cánh, khiến máy bay lao xuống đất và phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ.

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) xác nhận chiếc McDonnell Douglas MD-11 bị rơi động cơ và bốc cháy ở cánh trái chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Louisville, sau đó rơi xuống đất.

Các thiết bị ghi âm buồng lái và hộp đen đã được thu hồi trong tình trạng nguyên vẹn.

NTSB cho biết đang kiểm tra lịch sử bảo dưỡng của máy bay, vốn từng được đưa đến San Antonio, Texas, để sửa chữa từ ngày 3-9 đến 18-10.

Ông Todd Inman, thành viên NTSB, cho hay: “Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các hoạt động bảo trì, từ thời điểm ở San Antonio cho đến ngày bay cuối cùng”.

Công ty ST Engineering - đơn vị bảo dưỡng khung thân cho máy bay MD-11 của UPS - cho biết sẽ phối hợp đầy đủ với nhà chức trách trong quá trình điều tra.

Theo hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 18-9, một vết nứt trong thùng nhiên liệu cánh trung tâm đã được phát hiện và cần sửa chữa.

Sau sự cố trên, người phát ngôn Jim Mayer cho biết trung tâm trung chuyển Worldport của UPS tại Louisville đã hoạt động trở lại tối 6-11 (giờ địa phương). Cả ba đường băng tại sân bay Muhammad Ali cũng đã được mở lại.

Trung tâm xử lý hàng hóa của UPS tại Louisville là lớn nhất thế giới, tuyển dụng hơn 20.000 lao động, xử lý khoảng 300 chuyến bay mỗi ngày và phân loại hơn 400.000 gói hàng mỗi giờ.

Cũng trong ngày 6-11, nghiệp đoàn Teamsters Local 89 - đại diện cho công nhân UPS - đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vào đúng 17h14 (giờ địa phương), thời điểm máy bay gặp nạn hai ngày trước.

