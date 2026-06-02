Nổ tại nhà máy nghiên cứu vũ khí Hàn Quốc, ít nhất 5 người chết

Vụ nổ xảy ra khoảng trưa nay tại nhà máy Hanwha Aerospace ở thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 150 km về phía nam. Giới chức đã triển khai khoảng 100 lính cứu hỏa đến hiện trường. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn sau hơn 2 giờ.

5 người đã thiệt mạng trong vụ nổ, cùng một người bỏng toàn thân và một người bị thương nhẹ. Giới chức địa phương đang dọn dẹp đống đổ nát và xác định còn nạn nhân mắc kẹt hay không.

Cột khói bốc lên sau vụ nổ ở nhà máy của công ty Hanwha Aerospace hôm 1/6. Ảnh: Yonhap

Vụ nổ dường như xảy ra trong lúc các nhân viên tiến hành hoạt động tẩy rửa liên quan đến chất nổ, theo hãng thông tấn Yonhap. Báo Korea Herald cho biết cơ quan cứu hỏa và cảnh sát đang điều tra khả năng nhiên liệu tên lửa dễ cháy đã bắt lửa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra lệnh mở cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân và yêu cầu thực thi các biện pháp nhằm ngăn sự việc tái diễn.

Hanwha Aerospace trực thuộc tập đoàn Hanwha, một trong những doanh nghiệp quốc phòng lớn nhất Hàn Quốc. Công ty Hanwha Aerospace chuyên chế tạo vũ khí công nghệ cao, trong đó có các loại pháo, và linh kiện hàng không vũ trụ.

Theo hãng thông tấn AFP, nhà máy Hanwha Aerospace tại thành phố Daejeon tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, trong đó có công nghệ vũ khí tiên tiến và những hệ thống liên quan đến không gian. Cơ sở cũng là nơi phát triển hệ thống đẩy cỡ lớn và tên lửa đất đối đất chiến thuật.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố gây chết người tại nhà máy của Hanwha Aerospace ở Daejeon. Hai vụ nổ từng bùng phát tại cơ sở này vào tháng 5/2018 và tháng 2/2019, khiến lần lượt 5 người và 3 người thiệt mạng.

Tác giả: Phạm Giang

