Màn xếp hình đồng diễn đẹp mắt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn

Hội thi “Đồng diễn sân trường” được tổ chức với sự tham gia của 8 trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An với sự tham gia của hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Thu Hiền.

Theo đó, các đơn vị lựa chọn bài đồng diễn đã được Huyện Đoàn tập huấn qua hàng năm hoặc tùy theo điều kiện của từng đơn vị có thể chọn các bài đồng diễn phù hợp. Các bài đồng diễn tham gia Hội thi phải được tập luyện công phu trên nền nhạc có sẵn, phù hợp với lứa tuổi học trò.

Các chi đoàn, từng khối sẽ tổ chức thi, qua đó lựa chọn các học sinh tốt nhất của các chi đoàn, để thành lập đội đồng diễn của trường tập luyện, biểu diễn hội thi cấp huyện.

Đoàn viên thanh niên xếp hình chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn.

Xếp hình lá cờ Tổ quốc.

Anh Đặng Ngọc Minh, Bí thư Huyện Đoàn Quỳnh Lưu cho biết, Hội thi là dịp có ý nghĩa để các bạn học sinh được giao lưu học hỏi, là sân chơi để các bạn rèn luyện văn thể mỹ, giải tỏa những áp lực sau những giờ học căng thẳng.

“Không khí tham gia sôi nổi, hào hứng. Các em học sinh đã tham gia nhiệt tình, múa đều và đẹp; các trường chuẩn bị tốt để tham gia Hội thi, sáng tạo trong đội hình, xếp chữ khi múa và đồng diễn, kết hợp tốt với âm nhạc, mang lại những hình ảnh đẹp cho khuôn viên nhà trường, hoạt động vui tươi, sôi nổi, bổ ích và thiết thực cho học sinh”, anh Minh chia sẻ.

Chung cuộc, Giải nhất thuộc về Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 2. Giải nhì thuộc về đơn vị Đoàn trường Quỳnh Lưu 1, Quỳnh Lưu 3, Quỳnh Lưu 4, Nguyễn Đức Mậu.

Mãn nhãn màn xếp hình đồng diễn chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong