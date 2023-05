“Mạch nguồn ví, giặm”: Những cảm xúc đặc biệt về năm cố nhạc sĩ quê xứ Nghệ

Ca sĩ Phạm Phương Thảo trình diễn trong chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình do Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân các nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, những người không chỉ làm rạng danh quê hương miền trung trong âm nhạc, mà còn đem vẻ đẹp của quê hương vào âm nhạc, thông qua những làn điệu dân ca, ví giặm… Nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đầu tư nhiều thời gian, công sức và nung nấu ý tưởng về chương trình suốt 2 năm qua.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đến dự chương trình nghệ thuật có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Chương trình do NSND Lê Tiến Thọ làm Tổng đạo diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Lam; Phạm Phương Thảo; Bùi Lê Mận; Huyền Trang; Đinh Trang; Lương Nguyệt Anh; Đỗ Tố Hoa; Đức Long; Tiến Lâm; Vũ Thắng Lợi... Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng NTV của Đài Truyền hình Nghệ An và 40 đài truyền hình, phương tiện truyền thông khác tiếp sóng. Nhạc sĩ An Hiếu (con trai nhạc sĩ An Thuyên) làm cố vấn nghệ thuật của chương trình.

Ban tổ chức tặng hoa và kỷ niệm chương cho người thân, gia đình các nhạc sĩ.

Xen kẽ với các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có những câu chuyện kể của người thân, gia đình, các nhạc sĩ đồng nghiệp và bản thân năm nhạc sĩ chia sẻ. Ban tổ chức đã rất dày công tìm kiếm và sưu tầm những clip, ghi âm chia sẻ quý giá của các nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo về âm nhạc, về cuộc đời cũng như về tình yêu, về quê hương đất nước.

Ca sĩ Thanh Lam biểu diễn tại chương trình.

Ngoài ra, những chia sẻ đầy cảm xúc của người thân, gia đình các nhạc sĩ cũng đã khiến người xem xúc động. Nói về ca khúc “Mẹ yêu con”, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Linh cho biết, lần nào nghe ca khúc này vang lên, chị cũng rơi nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì “tôi biết cha đang ở bên cạnh tôi”. Chương trình cũng lắng nghe những chia sẻ của bà Lê Anh Thúy, vợ nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuấn, con trai nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

Một tiết mục trong chương trình.

Những ca khúc trong chương trình chỉ là một phần nhỏ trong gia tài âm nhạc đồ sộ mà năm nhạc sĩ để lại cho nền âm nhạc Việt Nam, nhưng cũng đã dẫn dắt được những cảm xúc đẹp nơi khán giả, trên hành trình về với tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm con người. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, tri ân năm nhạc sĩ xứ Nghệ, không gì đẹp và ý nghĩa bằng âm nhạc.

Tác giả: Tuyết Loan

Ảnh: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Nhân dân