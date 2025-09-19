MacBook cảm ứng sắp thành sự thật

MacBook Pro 16 inch. Ảnh: LaptopMedia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18/9, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết mẫu MacBook Pro với màn hình OLED, dự kiến sản xuất từ cuối năm 2026 sẽ hỗ trợ cảm ứng.

“Các mẫu MacBook sẽ lần đầu trang bị màn hình cảm ứng, thu hẹp khoảng cách với iPad.

Thay đổi này dường như phản ánh chiến lược quan sát lâu dài của Apple về hành vi người dùng iPad. Họ nhận thấy trong một số trường hợp nhất định, điều khiển cảm ứng có thể nâng cao hiệu suất và trải nghiệm tổng thể”, Kuo nhận xét.

Nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg từng tiết lộ thông tin tương tự cách đây 2 năm. Dù vậy, chưa rõ MacBook Pro OLED sẽ trình làng ngay trong năm 2026 hay đầu 2027.

MacBook Pro hiện ở thế hệ chip M4. Nếu tin đồn chính xác, MacBook Pro OLED với màn hình cảm ứng còn cách 2 thế hệ.

Theo lịch trình dự kiến, Apple có thể ra mắt MacBook Pro M5 vào đầu năm sau, không có nhiều thay đổi trừ chip xử lý mới. Tiếp theo, MacBook Pro M6 được nâng cấp nhiều hơn với màn hình cảm ứng, tấm nền OLED như tin đồn.

Theo 9to5Mac, việc bổ sung màn hình cảm ứng sẽ đưa MacBook tiến gần iPad về mặt chức năng. Trước đó, Apple đưa loạt tính năng như thanh menu, đa nhiệm cửa sổ lên iPadOS 26. Ngược lại, hãng cũng mang nhiều yếu tố giao diện từ iPad lên macOS 26.

Trên thực tế, màn hình cảm ứng không còn xa lạ với máy tính Windows. Một số người thích dùng ngón tay để cuộn, thu phóng nội dung trên màn hình thay vì trackpad.

Một số người trẻ cũng thường xuyên nhầm tưởng MacBook hỗ trợ cảm ứng như iPhone. Họ có thể ngạc nhiên khi biết rằng máy tính Apple chưa có tính năng này.

Bài đăng của Kuo còn tiết lộ phiên bản MacBook giá rẻ, sử dụng chip A dự kiến sản xuất hàng loạt từ quý IV, ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu 2026. Đặc biệt khi thế hệ thứ 2 nhiều khả năng cũng trang bị màn hình cảm ứng.

“Mẫu MacBook giá phải chăng hơn, sử dụng chip xử lý giống iPhone dự kiến sản xuất hàng loạt từ quý IV/2025, và không hỗ trợ màn hình cảm ứng.

Trong khi đó, thông số kỹ thuật cho thế hệ thứ 2, dự kiến trình làng năm 2027, đang được thảo luận và có thể hỗ trợ cảm ứng”, nhà phân tích nói thêm.

Kuo cũng là người đầu tiên chia sẻ thông tin về MacBook giá rẻ. Hồi tháng 6, ông cho biết sản phẩm trang bị màn hình 13 inch, chip xử lý A18 Pro, nhiều tùy chọn màu sắc như bạc, xanh dương, hồng và vàng.

Nhiều đánh giá cho thấy hiệu năng của A18 Pro tương đương chip M1. Tạp chí DigiTimes từ Đài Loan dự đoán giá sản phẩm tại Mỹ vào khoảng 600-700 USD.

Nếu ra mắt, thiết bị sẽ thuộc phân khúc thấp hơn MacBook Air, vốn có màn hình 13,6 inch, chip M4 với giá khởi điểm 1.000 USD. Sản phẩm có thể gợi nhớ đến MacBook 12 inch từng ra mắt năm 2015.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn