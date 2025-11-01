4 món đồ giúp quần jeans mùa lạnh trở nên sành điệu

Quần jeans là món đồ cơ bản mà hầu như ai cũng có trong tủ, nhờ khả năng phối đồ linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, diện quần jeans sao cho nổi bật, hợp thời trang mùa đông lại phụ thuộc nhiều vào cách kết hợp với các item đi kèm. Dưới đây là 4 món đồ “cạ cứng” với quần jeans, giúp chị em nâng tầm phong cách một cách dễ dàng.

Áo blazer

Áo blazer là item cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Kết hợp blazer với quần jeans, chị em vừa có thể tạo vẻ ngoài sang trọng, vừa linh hoạt từ trang phục công sở đến outfit dạo phố hay dự tiệc tối.

Một chiếc blazer vừa vặn tôn lên đường cong cơ thể mà vẫn giữ sự thoải mái. Chất liệu đa dạng như tweed, linen hay dạ giúp dễ dàng lựa chọn theo phong cách cá nhân. Để phá cách, có thể mix blazer với quần jeans rách hoặc ống đứng, kết hợp giày cao gót mũi nhọn để bộ đồ thời thượng hơn.

Áo len trơn

Áo len trơn là item không thể thiếu trong mùa thu đông. Khi kết hợp với quần jeans, bộ đôi này mang lại vẻ ngoài vừa ấm áp, vừa thời thượng.

Bạn có thể lựa chọn áo len cổ lọ, cổ tròn hay tay dài, cùng màu sắc từ trung tính đến pastel hoặc màu nổi bật để tạo điểm nhấn. Để set đồ thêm thanh lịch, chị em có thể chọn quần jeans ống suông hoặc skinny, kết hợp giày boots cao cổ. Đây là combo hoàn hảo cho cả đi làm, đi chơi hay dạo phố cuối tuần.

Áo kẻ ngang

Áo kẻ ngang là biểu tượng của sự đơn giản mà vẫn tinh tế. Chiếc áo này phù hợp với nhiều phong cách, từ cổ điển đến hiện đại, và khi kết hợp với quần jeans, mang đến vẻ ngoài năng động, tươi mới.

Chất liệu cotton hoặc len mềm mại giúp chị em thoải mái cả ngày, đồng thời họa tiết kẻ ngang tạo điểm nhấn thị giác cho set đồ. Bạn có thể chọn màu trung tính như trắng, xám, đen, hoặc màu nổi bật như đỏ, xanh để làm mới phong cách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày đi dạo phố, cuối tuần thư giãn hoặc gặp gỡ bạn bè.

Áo khoác vải tweed

Nếu muốn tạo vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn cá tính, áo khoác tweed là không thể thiếu. Kết hợp cùng quần jeans, chiếc áo này mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, tinh tế và đầy ấn tượng.

Với chất liệu đặc trưng, áo tweed vừa giữ ấm, vừa làm nổi bật set đồ. Các gam màu trung tính như xám, be rất dễ phối cùng quần jeans skinny, tạo nên tổng thể hài hòa. Chiếc áo này cũng giúp chị em thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, thích hợp cho những dịp cần sự chỉn chu nhưng vẫn muốn phá cách.

Diện quần jeans mùa đông không chỉ cần một chiếc quần vừa vặn mà còn phụ thuộc vào cách mix & match với những item phù hợp. Áo kẻ ngang, áo khoác tweed, áo len trơn, blazer và giày mũi nhọn là 5 món đồ cơ bản giúp chị em nâng tầm phong cách, vừa giữ ấm, vừa thời thượng. Chỉ cần kết hợp khéo léo, quần jeans sẽ trở thành “trợ thủ” đắc lực cho mọi set đồ mùa đông.

