Việt Nam có bao nhiêu trường đào tạo bác sĩ?

Sinh viên Đại học Y Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Fanpage nhà trường.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2035 sáng 25/11, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ sẽ siết điều kiện mở ngành đối với các lĩnh vực đặc thù như y khoa, luật. Ví dụ, chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ.

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 36 trường đào tạo y khoa. Trong đó có khoảng 18 trường công lập, còn lại là ngoài công lập.

Tính riêng các trường chuyên đào tạo khối ngành sức khỏe, thống kê có khoảng 18 trường, còn lại là các trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có ngành y. Cụ thể như sau:

Dù là trường công lập ngay ngoài công lập, chuyên ngành hay đa ngành, các trường đều phải tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

Việc chuẩn hóa điều kiện mở ngành được xem là cần thiết để bảo đảm chất lượng nhân lực y tế trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn