Vì sao sinh viên ngày càng khó tốt nghiệp đúng hạn?

'Nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn' là chủ đề tọa đàm vừa được ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức trong nỗ lực đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng uy tín trong toàn hệ thống.

Không ngoài mục tiêu tìm giải pháp đồng bộ để các trường thành viên có thể nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn so với hiện nay, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM - nhấn mạnh đây là yêu cầu quan trọng của trung ương, cũng cho thấy rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về chất lượng giáo dục đại học cũng như trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc bảo đảm tiến độ học tập của người học.

Cần phối hợp giữa các bộ phận chức năng, xây dựng KPI cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030 sao cho cải thiện tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cũng như nâng chất lượng đào tạo của toàn hệ thống. GS.TS NGUYỄN THỊ THANH MAI

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho rằng một trong những lý do khiến tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn còn thấp chủ yếu do sinh viên chưa tích lũy đủ tín chỉ theo quy định và chưa đáp ứng chuẩn đầu ra về ngoại ngữ.

Những lý do khác được nhắc đến như áp lực tâm lý, sức khỏe, khó khăn tài chính… cũng góp phần làm ảnh hưởng đến tiến độ tốt nghiệp của sinh viên.

Trước thực tế tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tại một số trường chưa như kỳ vọng, các ý kiến tại tọa đàm chia sẻ một vài nhóm giải pháp. Đó là rà soát và chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quản lý đào tạo, thiết kế chuẩn đầu ra rõ ràng gắn với quy trình kiểm tra đánh giá. Đồng thời giảng viên cần tư vấn, hỗ trợ sinh viên ngay từ đầu khóa.

Ý kiến khác đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) dự báo nguy cơ chậm tiến độ, tích công cụ theo dõi học tập. Cùng với đó, không thể bỏ qua yếu tố tâm lý sinh viên. Do đó phải tính đến việc tầm soát các nguy cơ gây áp lực tâm lý của sinh viên song song với nâng cao năng lực đội ngũ tham vấn và kết nối chuyên môn để có thể hỗ trợ sinh viên một cách toàn diện hơn.

Lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM mong muốn các đơn vị rà soát chương trình đào tạo, nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ sinh viên thêm nữa. ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với các trường thành viên để đồng hành tốt nhất cùng nâng cao tỉ lệ này.

