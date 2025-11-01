11 người chết do tai nạn lao động trong 10 tháng qua tại Nghệ An

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo về việc chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), từ đầu năm đến hết tháng 10, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn lao động làm 19 người bị nạn, trong đó 11 người chết (tăng 4 người chết so với năm 2024).

Hiện trường vụ tai nạn tại Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 24/1/2025 được phong tỏa.

Tất cả các vụ tai nạn lao động chết người được người sử dụng lao động các doanh nghiệp khai báo cho cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh và công an nơi xảy ra tai nạn điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong đó, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra công ty CP Xi măng Sông Lam 2 vào trung tuần cuối 1/2025 khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định do mảng bám xi măng trong xi lô chứa xi măng rơi. Ngoài ra, hồi tháng 10 vừa qua một vụ người nhà nhà bệnh nhân tấn công xảy ra tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến dư luận phẫn nộ và bàng hoàng. Hậu quả khiến 3 nạn nhân bị thương nặng.

Nhà chức trách đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động còn tồn tại nhiều hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tại một số địa phương hiệu quả chưa cao. Việc chấp hành các quy định pháp luật của một số đơn vị, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Bên cạnh đó, số đơn vị, doanh nghiệp được cơ quan chức năng kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động chưa nhiều.

Về tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN, đến tháng 10/2025, toàn tỉnh có trên 325 nghìn người tham gia (tăng 12,9% so với cùng kỳ). 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị phục hồi chức năng lao động theo quy định.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn tại Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 24/1/2025

Thời gian qua Sở Nội vụ tổ chức 5 lớp tập huấn cho 260 cán bộ, công chức của 130 xã, phường, hơn 500 người sử dụng lao động, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp. Sở Y tế tổ chức 7 lớp tập huấn cho 540 người lao động trong các cơ sở y tế trên địa bàn. Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tổ chức 3 lớp tập huấn cho 350 người sử dụng lao động, người lao động cho các doanh nghiệp…

Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu giảm ít nhất 4% tỷ lệ tai nạn lao động chết người so với 2025; Tăng ít nhất 5%/năm số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp; Tăng ít nhất 5%/năm số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động; 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo…

Để đạt được mục tiêu nói trên đòi hỏi các sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và các yêu cầu liên quan, công tác tuyên truyền về việc này cần thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn./.

