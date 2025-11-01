Thanh niên đánh tổ trưởng an ninh cơ sở vỡ xương sọ

Vũ (áo khoác đen) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ (31 tuổi, ngụ tại xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, tối 3-10, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn, tổ an ninh cơ sở thôn Dư Nại (xã Đồng Lộc) khi đi qua đoạn trục đường liên thôn đã phát hiện nhóm của Vũ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Khi ông Trần Đình Đông - Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở - tiếp cận để xác định nhân thân thì Vũ tỏ thái độ khó chịu, lớn tiếng cãi vã.

Do trước đó đã uống rượu, Vũ càng bức xúc và mất kiểm soát hành vi. Trong lúc tranh cãi, Vũ lao tới đánh mạnh vào vùng đầu ông Đông.

Cú đánh trực diện khiến ông Đông gục ngã, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài dưới màng cứng, vỡ xương sọ; tỉ lệ thương tật được xác định 36%.

Xét thấy hành vi của Vũ mang tính côn đồ, cố ý tấn công lực lượng đang thi hành nhiệm vụ và gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can Nguyễn Doãn Vũ.

