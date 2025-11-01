Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh không còn giấu giếm?

Những ngày gần đây, diễn viên Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh gây chú ý khi liên tục xuất hiện cùng nhau và có nhiều tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Dù cả hai chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò, loạt hành động gần đây khiến nghi vấn tình cảm giữa họ càng được bàn tán rộng rãi.

Cụ thể, trong một buổi livestream mới, Kim Tuyến bất ngờ nhắc tên Đồng Ánh Quỳnh. Nữ diễn viên sinh năm 1987 tỏ ra không hài lòng và cho biết gọi điện cho đàn em nhưng không được phản hồi.

“Hôm qua bắt cóc được Cún (PV: biệt danh của Đồng Ánh Quỳnh) lên đây nhưng hôm nay thì hết được rồi. Nghe đâu đi với Kỳ Duyên. Không biết như nào, nãy gọi điện thì không bắt máy. 2h Tuyến mới được nghỉ trưa, gọi điện thoại thì không bắt máy. Có nhắn tin lại là ‘gọi Cún hả’ nhưng sau đó im ru luôn”, cô nói.

Kim Tuyến cũng nói thêm cô thuộc kiểu người dễ suy nghĩ, nhiều khi khiến bản thân không thoải mái. Vì vậy, cô lựa chọn ưu tiên những điều mang lại niềm vui cho mình. Nhắc đến Đồng Ánh Quỳnh, Kim Tuyến hài hước nói: “Cún đã nói vậy thì mình tin vậy, còn chuyện sau này ai có lừa mình thì đó là chuyện của họ”.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh có nhiều tương tác thân thiết trên livestream.

Trên nền tảng Threads, Hoa hậu Kỳ Duyên – người được cho là có buổi gặp gỡ riêng với Đồng Ánh Quỳnh – cũng lên tiếng bằng một bình luận: “Chị Cún ơi, chị gọi lại cho người nhà đi”. Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh phản hồi: “Cứu chị em ơi, SOS”.

Trước đó, đoạn livestream có mặt cả hai nhận tương tác lớn khi Kim Tuyến thừa nhận đã có người yêu. Ngoài ra, thời gian gần đây, cả hai thường có những cử chỉ và lời nói đầy mật, được nhiều khán giả xem như dấu hiệu “ngầm xác nhận” mối quan hệ.

Kim Tuyến sinh năm 1987, nhận giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc. Kim Tuyến tham gia các phim khác như Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma… Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023.

Nghệ sĩ kết hôn năm 2006 và ly hôn năm 2008. Sau đó, cô một mình nuôi con gái. Nữ diễn viên thừa nhận vì kết hôn quá sớm, cô chưa đủ trưởng thành mà đi đến quyết định kết hôn chỉ dựa trên hình dung, khát khao về một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một người mẫu và diễn viên. Với chiều cao 1,71 m, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ lớp 11. Năm 2017, Đồng Ánh Quỳnh tham gia The Face Vietnam và đoạt giải á quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lan Khuê. Cơ hội này giúp cô được công chúng chú ý rộng rãi.

Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án phim như Yolo - Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm, Mai… Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn