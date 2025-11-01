Vụ án Mailisa: Thu giữ, phong tỏa 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng và 12 siêu xe

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Phan Thị Mai (tức Mailisa) và chồng là Hoàng Kim Khánh.

Sau đó, nhóm bị can câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong), tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp hàng chục lần, thu lời bất chính.

Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường, số tiền thu lời bất chính đã được xác định là hàng nghìn tỷ đồng. Cho đến khi vụ án bị khởi tố, Mailisa đã phát triển 17 chi nhánh trải dài khắp cả nước, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi, phong tỏa 3 tỷ đồng, hơn 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Phạm Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, để tạo hình ảnh, Mailisa bỏ ra chi phí quảng cáo rầm rộ khoảng 20 tỷ đồng một tháng trên các nền tảng mạng xã hội. Các sản phẩm mỹ phẩm rẻ tiền được Mai và Khánh thổi phồng bằng truyền thông và hình ảnh doanh nhân thành đạt để bán cho khách hàng với giá cao gấp hàng chục lần.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn