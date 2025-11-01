Hai ông cháu đi xe máy bị xe tải tông tử vong thương tâm

Trưa 28-11, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giao khiến hai ông cháu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lương Tấn Sĩ (SN 1993, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải BKS 81A-530.85, lưu thông trên đường Lê Duẩn (Quốc lộ 19) theo hướng phường Pleiku đi phường Quy Nhơn.

Hai ông cháu đi xe máy bị xe tải tông từ phía sau tử vong thương tâm

Khi đến đoạn qua tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai xe tải đã tông vào xe máy do ông Phan H.Đ. (SN 1955, trú phường Pleiku) điều khiển, chở theo cháu là Dương Ngọc B.N. (2015) lưu thông cùng chiều, phía trước chuyển hướng qua đường.

Vụ tai nạn đã khiến ông Phan H.Đ. và cháu Dương Ngọc B.N. tử vong tại chỗ.

Do vụ tai nạn xảy ra ở trung tâm phường Pleiku, nơi giao nhau giữa Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19 với các đường nội thị khác đã gây kẹt xe cục bộ. Lực lượng CSGT cùng lực lượng Công an phường Pleiku đã được huy động để phân luồng, điều tiết giao thông.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 ông cháu tử vong

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động