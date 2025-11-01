Cựu Thủ tướng Bangladesh Hasina lĩnh thêm 21 năm tù

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: Reuters.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, 78 tuổi, hiện cư trú tại Ấn Độ và nhiều lần phớt lờ yêu cầu của tòa án phải quay về Bangladesh. Trước đó, ngày 17/11, bà bị tuyên án tử hình vắng mặt với cáo buộc ra lệnh trấn áp đẫm máu phong trào nổi dậy do sinh viên dẫn đầu năm ngoái - sự kiện cuối cùng đã khiến bà mất quyền lực.

Ngoài bản án tử hình, Ủy ban Chống tham nhũng Bangladesh còn khởi tố bà trong ba vụ án khác liên quan đến hành vi chiếm đoạt các khu đất “vàng” ở vùng ven thủ đô Dhaka.

Thẩm phán Abdullah Al Mamun nhận định hành vi của Hasina “cho thấy tư duy tham nhũng có hệ thống, xuất phát từ cảm giác đặc quyền, quyền lực không kiểm soát và tham vọng chiếm đoạt tài sản công”.

“Xem đất công như tài sản riêng, bà Hasina đã lợi dụng các thủ tục nhà nước để phục vụ lợi ích của bản thân và người thân”, bản án nêu rõ.

Hai người con của bà Hasina là Sajeeb Wazed, hiện sống tại Mỹ, và Saima Wazed, quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, mỗi người bị tuyên 5 năm tù.

Trước đó, bà Hasina đã rời Bangladesh bằng trực thăng ngày 5/8/2024, sau nhiều tuần bị sinh viên biểu tình phản đối chế độ cầm quyền bị cho là độc đoán.

Công tố viên Khan Moinul Hasan cho biết bà sẽ kháng cáo trong ba vụ án tham nhũng nói trên.

“Chúng tôi không hài lòng với phán quyết, vì trước đó đã đề nghị mức án cao nhất”, ông nói với AFP.

“Chúng tôi sẽ làm việc với thân chủ là Ủy ban Chống tham nhũng để quyết định bước tiếp theo”, ông cho biết thêm.

Từ khi bà Hasina bị phế truất, Bangladesh rơi vào tình trạng bất ổn chính trị kéo dài. Liên Hợp Quốc ước tính có đến 1.400 người thiệt mạng trong các cuộc trấn áp khi bà Hasina tìm cách bám giữ quyền lực.

Tuy nhiên, bà Hasina bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng bản án kết tội và án tử hình đối với mình mang động cơ chính trị và thiên lệch.

Bà cũng đang đối mặt ba vụ án tham nhũng khác cùng chị gái Sheikh Rehana và các con, trong đó có nghị sĩ Anh Tulip Siddiq.

Tác giả: Lâm Phương

Nguồn tin: znews.vn