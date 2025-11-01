Ăn phô mai tươi thế nào để tốt cho sức khỏe?

Thành phần dinh dưỡng của phô mai tươi

Phô mai tươi được tạo ra bằng cách đông tụ sữa bò, dê hoặc cừu bằng men hoặc axit, sau đó tách bớt phần nước mà không trải qua quá trình ủ chín kéo dài như phô mai cứng.

Một số đặc điểm nhận biết: Màu trắng hoặc ngà nhạt, kết cấu mềm, mịn, dễ tán.

Hàm lượng ẩm cao, vị nhẹ, không mặn gắt.

Ít hoặc không chứa chất bảo quản; không trải qua lên men kéo dài.

Nhờ đặc tính này, phô mai tươi phù hợp cả với trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Phô mai tươi là thực phẩm giàu dinh dưỡng, được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị béo ngậy và dễ kết hợp trong các món ăn

Những lợi ích sức khỏe nổi bật

Tốt cho xương và răng: Phô mai tươi giàu canxi và phốt pho - hai khoáng chất quan trọng giúp duy trì mật độ xương và răng khỏe mạnh. Đây là thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa loãng xương, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ sau mãn kinh và người lớn tuổi.

Hỗ trợ tiêu hóa: Một số loại phô mai tươi chứa lợi khuẩn giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn có lactose nên người không dung nạp lactose cần lưu ý khi sử dụng.

Cung cấp năng lượng lành mạnh: Nhờ hàm lượng protein tương đối cao, phô mai tươi là lựa chọn phù hợp cho người tập luyện hoặc hoạt động thể chất, nếu chọn loại ít béo, ít muối.

Tốt cho tim mạch khi dùng hợp lý: Khi lựa chọn sản phẩm ít chất béo bão hòa và natri, phô mai tươi có thể góp phần bảo vệ tim mạch. Ngược lại, tiêu thụ quá nhiều loại giàu béo và muối có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, rối loạn mỡ máu.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Nhờ giàu protein và tạo cảm giác no lâu, phô mai tươi giúp hạn chế thèm ăn, phù hợp cho chế độ giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Cách sử dụng phô mai tươi để tốt cho sức khỏe

Dùng với lượng vừa phải: Người lớn và trẻ em có thể đưa phô mai tươi vào chế độ ăn hằng ngày, nhưng cần kiểm soát lượng sử dụng để tránh nạp quá nhiều chất béo bão hòa và natri.

Bảo quản đúng cách: Phô mai tươi cần được bảo quản lạnh ở 2-5°C và sử dụng trong vài ngày đến một tuần sau khi mở hộp. Không để sản phẩm ở nhiệt độ phòng quá lâu vì dễ hỏng và phát sinh vi khuẩn.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn