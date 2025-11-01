Điện thoại Android đang chuyển mình mạnh mẽ với công nghệ mới

Nhiều nhà sản xuất Android đang nỗ lực trang bị cho các mẫu điện thoại của mình những viên pin có dung lượng lên tới 10.000 mAh. Trong khi một số điện thoại hiện tại đã sở hữu pin 7.000 mAh, viễn cảnh về những chiếc điện thoại với pin 10.000 mAh không còn xa vời.

Nguyên mẫu smartphone có pin 15.000 mAh được Realme tiết lộ.

Báo cáo đến từ Digital Chat Station cho biết, một chiếc điện thoại với pin 10.000 mAh sẽ sớm ra mắt. Mặc dù trước đó đã có một số điện thoại với dung lượng pin này, nhưng chúng thường có thiết kế dày và cồng kềnh, không phải là những sản phẩm gọn gàng mà người dùng mong muốn.

Đáng chú ý, Xiaomi đang phát triển một chiếc điện thoại với pin 10.000 mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 100W giúp sạc đầy trong khoảng 1 giờ. Đây thực sự là con số ấn tượng khi dung lượng pin này gấp đôi so với Galaxy S25 Ultra.

Ngoài Xiaomi, OnePlus cũng đang nghiên cứu một mẫu điện thoại với pin 9.900 mAh, có thể lên tới 10.000 mAh. Realme và Honor cũng không đứng ngoài cuộc khi xem xét nâng cấp dung lượng pin cho các sản phẩm của mình. Thậm chí, một nhà sản xuất giấu tên đang thử nghiệm một chiếc điện thoại với pin lên tới 12.000 mAh và một nguyên mẫu 15.000 mAh.

Tuy nhiên, việc đưa những chiếc điện thoại này ra thị trường không hề đơn giản. Các quy định tại Mỹ và EU đã đặt ra giới hạn dung lượng tối đa cho pin một cell, điều này có thể gây khó khăn cho các nhà sản xuất. Chẳng hạn, quy định ở Mỹ giới hạn dung lượng pin lithium-ion ở mức khoảng 20Wh (tương đương 5.300 mAh), vì bất kỳ dung lượng nào cao hơn đều có thể bị coi là vật dụng nguy hiểm. Đây là lý do nhiều điện thoại tại thị trường này chỉ có dung lượng pin khoảng 5.000 mAh, trong khi ở các thị trường như Trung Quốc, pin thường lớn hơn.

Điện thoại Galaxy S25 Ultra có dung lượng pin hạn chế.

Hiện tại, một số mẫu điện thoại đã có mặt trên thị trường với dung lượng pin lớn, như Xiaomi 17 Pro Max với 7.500 mAh và OnePlus 15 với 7.300 mAh. Sự xuất hiện của những chiếc điện thoại với pin dung lượng lớn hơn trong tương lai gần đang được kỳ vọng.

Với những ai cảm thấy việc sạc pin thường xuyên là một điều khó chịu, việc có một chiếc điện thoại với pin 10.000 mAh để không còn phải lo lắng về việc tìm kiếm bộ sạc hay trông chừng pin trong suốt cả ngày rất đáng giá.

Nếu một chiếc điện thoại có thể hoạt động nhiều ngày mà không cần sạc, đó sẽ là một giấc mơ trở thành hiện thực. Một khi đã quen với sự tự do này, việc quay lại sử dụng những chiếc điện thoại có dung lượng pin 4.500-5.000 mAh sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

