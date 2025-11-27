Nâng cấp lớn cho iPad mini

iPad mini phiên bản màn hình OLED sớm nhất sẽ được phát hành vào cuối năm 2026. Ảnh: AppleInsider.

Trên Weibo, tài khoản Instant Digital tiết lộ Apple đã có kế hoạch trang bị màn hình OLED cho dòng sản phẩm iPad mini. Nguồn tin này cho biết thêm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy iPad Air sẽ chuyển sang công nghệ màn hình này.

Theo Instant Digital, iPad mini phiên bản màn hình OLED sớm nhất sẽ được phát hành vào quý III hoặc quý IV/2026.

Nhiều nguồn tin trước đó đã khẳng định hoặc ám chỉ rằng một chiếc iPad mini OLED đang được phát triển, và tất cả đều chỉ ra cùng một khung thời gian chung là cuối năm 2026.

Cụ thể. từ tháng 5/2024, tin đồn ban đầu cho biết Samsung Display đã bắt đầu phát triển tấm nền mới cho iPad mini, bao gồm cả biến thể màn hình OLED.

Sau đó, lần lượt nhiều nguồn tin uy tín, bao gồm Ross Young, Digital Chat Station và Bloomberg đều khẳng định iPad mini sẽ là thiết bị đầu tiên không thuộc dòng Pro chuyển sang sử dụng màn hình OLED.

Tương tự iPhone hay iPad Pro, công nghệ OLED cho màu sắc chân thực, màu đen sâu và độ tương phản tốt hơn LCD. Trong khi OLED được trang bị kể từ iPhone X, Apple mới chỉ tích hợp công nghệ này lên iPad Pro từ năm ngoái.

Không chỉ màn hình OLED, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple còn thiết kế vỏ mới trên iPad mini với khả năng kháng nước, tương tự các dòng iPhone gần đây.

“Apple đang phát triển hệ thống loa sử dụng công nghệ rung. Thay đổi này cho phép loại bỏ các lỗ loa mà nước có thể lọt vào.

Cách tiếp cận này khác so với thiết kế kháng nước trên iPhone, vốn giữ nguyên lỗ loa nhưng có thêm gioăng và keo dán để ngừa hư hỏng”, Gurman viết.

Thế hệ mới nhất của iPad mini vừa ra mắt cuối năm 2024 với chip A17 Pro, hỗ trợ Apple Intelligence. Thiết kế sản phẩm giữ nguyên so với bản tiền nhiệm.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn