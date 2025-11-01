Sốc: Trọng tài đuổi 17 người sau màn ẩu đả dữ dội

Màn ẩu đả kịch tính xảy ra trong trận Blooming hoà Real Oruro 2-2. Kết quả này giúp Blooming giành vé vào bán kết nhờ chiến thắng 2-1 ở lượt đi, song bầu không khí trên sân lập tức bị lu mờ bởi những cái đầu nóng bùng lên sau tiếng còi mãn cuộc.

Đoạn clip lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy cầu thủ hai bên lao vào nhau, tạo nên một đám đông hỗn loạn ngay giữa sân.

Một số thành viên ban huấn luyện và cầu thủ liên tục tung những cú đấm, đá về phía nhau khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại sân buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông và ngăn bạo lực leo thang.

Màn ẩu đả kịch tính xảy ra trong trận Blooming hoà Real Oruro 2-2 ở lượt về tứ kết Copa Bolivia.

Cảnh sát phải sử dụng biện pháp mạnh để can thiệp mới vãn hồi được trật tự.

Trọng tài đã phải rút ra 17 thẻ đỏ cho cầu thủ và ban huấn luyện của 2 đội.

Theo nhật báo El Potosi, sự cố bắt đầu khi tiền vệ Sebastian Zeballos bên phía Real Oruro bị cầu thủ Blooming giữ lại, nhưng sau đó thoát ra và xô đẩy đối thủ.

Đồng đội của anh là Julio Vila cũng lao vào và tung cú đấm về đối thủ, châm ngòi cho cuộc hỗn chiến.

HLV Marcelo Robledo của Real Oruro còn xảy ra va chạm với một thành viên ban huấn luyện đối phương và ngã ngửa ra sân sau cú đẩy mạnh. Khung cảnh quanh đường piste trở nên hỗn loạn khi khoảng 20 cảnh sát phải khẩn cấp can thiệp.

Sau đó, HLV Mauricio Soria của Blooming yêu cầu học trò lập tức vào phòng thay đồ nhằm ổn định tinh thần. Giới truyền thông Bolivia cho biết phía Real Oruro phẫn nộ vì chỉ cần thêm một bàn là có thể kéo trận đấu vào loạt luân lưu nhưng đã không làm được.

Nguồn tin Vision360 cho hay vụ việc khiến HLV Robledo bị thương ở vai và đầu đã được đưa tới bệnh viện, trong khi một quan chức của Blooming bị gãy xương gò má sau vụ xô xát.

Báo cáo trận đấu ghi nhận trọng tài Renan Castillo truất quyền thi đấu 7 cầu thủ của Blooming và 4 cầu thủ của Real Oruro. Những thẻ đỏ còn lại thuộc về HLV Robledo, HLV Soria cùng các trợ lý của hai đội.

Trước đó, tiền đạo Cesar Menacho của Blooming cũng đã bị đuổi vì phản ứng phản cảm.

Your browser does not support the video tag.

Màn ẩu đả kịch tính xảy ra trong trận Blooming hoà Real Oruro 2-2 ở lượt về tứ kết Copa Bolivia.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn