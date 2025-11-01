Lễ khởi công xây dựng Trạm Y tế các xã: Châu Khê, Tam Quang, Keng Đu

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế, Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải hỏi thăm, trao đổi với cán bộ y tế xã Châu Khê

Các đại biểu dự buổi lễ

Các xã: Châu Khê, Tam Quang và Keng Đu là địa bàn biên giới, kinh tế - xã hội và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn; nhu cầu được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, kịp thời của bà con càng trở nên bức thiết. Trong khi cơ sở vật chất các Trạm y tế trên địa bàn đều đã xuống cấp.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu, huy động đến nay được 80 tỷ đồng để triển khai dự án xây dựng 08 Trạm y tế tại các xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Qua đó, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, nhất là sau khi mưa, bão đi qua đã gây ra thiệt hại nặng nề về trường học, trạm y tế và tài sản của người dân trong năm 2025.

Các đại biểu dự lễ khởi công

Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế và chính quyền các địa phương xác định 08 địa điểm xây dựng, ưu tiên cho các xã biên giới, rẻo cao, khó khăn hơn, gồm: Châu Khê, Keng Đu, Tam Quang, Na Ngoi, Na Loi, Thông Thụ, Tri Lễ, Anh Sơn. Đồng thời, nhanh chóng triển khai các thủ tục pháp lý thực hiện và hôm nay tổ chức Lễ khởi công đợt 1, 03 Trạm y tế tại 03 xã: Châu Khê, Tam Quang, Keng Đu; 05 Trạm y tế còn lại sẽ khởi công vào đầu tháng 12 năm 2025. Với mục tiêu và quyết tâm để các công trình Trạm y tế hoàn thành cơ bản và phấn đấu đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/02/2026).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết: Năm 2025 là một năm nhiều khó khăn với các địa phương miền Tây Nghệ An khi chịu ảnh hưởng và bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra. Trong bối cảnh đó, Bộ Công an đã đồng hành, hỗ trợ xây dựng 108 căn nhà cho bà con và 1 trường học liên cấp tại xã Mỹ Lý với tổng kinh phí gần 106 tỷ đồng và hiện nay là 8 Trạm y tế tại các xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của 82 xã miền núi Nghệ An sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt là những thiếu thốn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, nơi ăn chốn ở của cán bộ để phục vụ cho nhiệm vụ công tác. Tỉnh sẽ từng bước ban hành các chính sách, nhân lực và ưu tiên nguồn lực đầu tư để phát triển các xã miền Tây, nhất là 2 lĩnh vực: Giáo dục – đào tạo và y tế, chăm sóc sức khỏe người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn những món quà ý nghĩa, thiết thực, kịp thời mà Bộ Công an dành cho nhân dân Nghệ An. Đồng thời, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Công an tỉnh tháo gỡ những vướng mắc; tạo điều kiện để các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành và bàn giao, đưa công trình vào sử dụng trước dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam trong năm 2026. Ngành Y tế chủ động chuẩn bị về nhân lực, máy móc để nhanh chóng đưa vào vận hành, đáp ứng yêu cầu khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn