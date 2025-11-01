Tìm nạn nhân liên quan vụ lừa đảo mua bán đất đai

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến năm 2023, lợi dụng lòng tin của những người quen biết trong việc cho vay, mượn, mua bán đất, Thoa đã gian dối, nói đất của người khác đứng tên là đất của mình để đem thế chấp vay tiền hoặc Thoa mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác mang đi thế chấp hay chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Thoa.

Cơ quan SCĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam bị can Trần Thị Kim Thoa về hành vi trên. Đề nghị ai là nạn nhân của Thoa (ảnh) nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh (Địa chỉ số 4, Mai Thị Non, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), gặp điều tra viên Phan Văn Trong, ĐT: 0983.931.664, để được xử lý theo quy định.

Tác giả: N.M

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân