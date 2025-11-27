Giá bán Huawei Mate 80, đối thủ của iPhone 17 Pro Max gây chú ý

Trên tay Mate 80 Pro tại Trung Quốc. Ảnh: Tech Talk.

Từ năm 2020, Huawei đã phải đối mặt với nhiều hạn chế về chuỗi cung ứng chip. Gần đây, hãng đã có những động thái tích cực khi công bố chip Kirin 9020 trên mẫu Mate XTs, nhưng tại buổi ra mắt Mate 80 Series, Chủ tịch kinh doanh Richard Yu đã giữ thái độ im lặng hoàn toàn về con chip trang bị trên dòng flagship mới nhất.

Dù vậy, thông tin trên trang web chính thức của Huawei đã xác nhận: Mate 80 tiêu chuẩn sẽ được trang bị chip Kirin 9020, trong khi các phiên bản cao cấp hơn như Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max và RS Non-Ordinary Master Edition sẽ sử dụng chip thuộc dòng Kirin 9030 Series.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chính sách giá. So với Mate 70 Series tiền nhiệm, giá khởi điểm của Mate 80 Series đã được điều chỉnh giảm mạnh.

Cụ thể, Mate 80 phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm 4.699 tệ, rẻ hơn 800 tệ (113 USD) so với dòng Mate 70, còn phiên bản Mate 80 Pro là 846 USD cũng rẻ hơn 500 tệ (khoảng 70 USD).

Nhiều chuyên gia và nhà phân tích thị trường cho rằng, khả năng cao việc giảm giá mạnh trên dòng Mate 80 là một động thái chiến lược của Huawei nhằm tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường di động toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Ngoài ra, chiến lược này cũng nhằm nhằm xoa dịu khách hàng và bù đắp cho việc thiếu vắng nâng cấp chip đáng kể trên mẫu tiêu chuẩn.

Cụ thể, phiên bản Mate 80 tiêu chuẩn vẫn tiếp tục sử dụng chip Kirin 9020 (con chip đã xuất hiện trên Mate 70 Series). Do đó, việc giảm giá là một cách để Huawei đảm bảo tính cạnh tranh về giá trị sản phẩm, khuyến khích người dùng chấp nhận một phiên bản không có nâng cấp về hiệu năng.

Điều này cũng lý giải sự im lặng của Chủ tịch Richard Yu - đi ngược lại với dự đoán của nhiều chuyên gia. Trong buổi ra mắt, ông Yu chỉ tập trung giới thiệu những đổi mới về thiết kế và kết nối của sản phẩm.

Huawei Mate 80 RS Non-Ordinary Master Edition có giá khởi điểm lên tới 1693 USD . Ảnh: Huawei

Dòng sản phẩm cũng được mở rộng với sự xuất hiện của Mate 80 Pro Max, một mẫu máy mới thay thế cho phiên bản Pro+ trước đây và toàn bộ dòng sản phẩm đều hỗ trợ nhận diện khuôn mặt 3D. Ngoài ra, phiên bản cao cấp nhất Mate 80 RS Non-Ordinary Master Edition với bộ nhớ 20 GB siêu lớn cũng được công bố với giá khởi điểm khoảng 1693 USD (tương đương 44,6 triệu đồng).

Bên cạnh phần cứng, ông Yu cũng dành nhiều thời gian để cập nhật về thành tựu của hệ điều hành HarmonyOS. Đây được xem là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Huawei trong những năm gần đây.

"Số lượng thiết bị chạy HarmonyOS đã vượt mốc 27 triệu, quy mô người dùng tăng trưởng ổn định, cho thấy người dùng đã đánh giá cao sự chuyển mình của HarmonyOS. Với hệ sinh thái không ngừng được hoàn thiện, HarmonyOS đã hình thành thế 'kiềng ba chân' cùng với Android và iOS”, ông Yu khẳng định.

Dù vướng mắc về chip, sức hút của thương hiệu Huawei vẫn rất lớn. Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi mở đặt trước, tổng lượng đặt hàng cho dòng Mate 80 Series đã vượt mốc 2 triệu chiếc.

Không chỉ điện thoại truyền thống, Huawei còn duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường điện thoại màn hình gập tại Trung Quốc, chiếm đến 68,9% thị phần trong quý III/2025. Các nhà phân tích cho rằng việc giảm giá và đổi mới liên tục sẽ là động lực mạnh mẽ giúp Huawei tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc cao cấp trong thời gian tới.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn