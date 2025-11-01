Nghệ An: 127 dự án đầu tư công đang bị dừng, thi công dở dang

Tiếp tục rà soát, bổ sung các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ kéo dài

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 13145/UBND-KT yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư về việc rà soát, xử lý các dự án đầu tư công tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ và các dự án do cấp huyện quyết định đầu tư đang thi công dở dang, chưa triển khai thực hiện.

Dự án dang dở tại huyện Đô Lương cũ.

Theo đó, thực hiện Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan (chủ đầu tư các dự án) tổ chức rà soát, đánh giá lại tổng thể các dự án đã được báo cáo là dự án tồn đọng, vướng mắc theo Công điện số 112/CĐ-TTg do đơn vị làm chủ đầu tư (có danh sách cụ thể kèm theo), đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ kéo dài (nếu còn).

Trong đó, đối với từng dự án, yêu cầu rà soát, đánh giá lại sự cần thiết tiếp tục đầu tư dự án và xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng. Trường hợp dự án không thật sự cần thiết hoặc gặp vướng mắc dự kiến không thể hoàn thành toàn bộ dự án, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm quy mô, hạng mục đầu tư, xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý hoặc đề xuất dừng dự án theo quy định, nhưng phải bảo đảm phát huy hiệu quả các hạng mục đã đầu tư, chống thất thoát, lãng phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 15/9/2025. Báo cáo về các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành và Sở Tài chính để kiến nghị xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với các dự án đã được cấp huyện (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp) quyết định đầu tư còn lại (bao gồm các công trình chuyển tiếp, công trình đã quyết định chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện), UBND tỉnh yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, sự cần thiết và hiệu quả đầu tư của từng dự án để đề xuất cấp có thẩm quyền dừng thực hiện hoặc chọn điểm dừng kỹ thuật hợp lý. Trường hợp thật sự cần thiết, căn cứ khả năng cân đối vốn mới đề xuất tiếp tục triển khai thực hiện.

Đối với các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2025, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động tổ chức kiểm tra hiện trường, kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu

Hiện, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường; trên cơ sở vướng mắc chung của các dự án, kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu. Đồng thời thực hiện rà soát, có phương án xử lý đối với từng dự án thuộc lĩnh vực phụ trách trong 127 dự án đã được Sở Tài chính tổng hợp và các dự án chủ đầu tư mới bổ sung (nếu có).

Trên địa bàn Nghệ An hiện có 127 dự án đầu tư công tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ và các dự án do cấp huyện quyết định đầu tư đang thi công dở dang, chưa triển khai thực hiện.

Sau khi thống nhất phương án xử lý, thực hiện đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ, tài liệu; tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm đối với từng dự án. Khẩn trương báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính để tổng hợp) trước ngày 30/11/2025.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công và giải ngân các dự án. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn