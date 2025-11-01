Đình Bắc nói lời "gan ruột" trước khi hội quân cùng U22 Việt Nam

Tối 27/11, Đình Bắc tỏa sáng với bàn thắng quyết định giúp CLB CAHN đánh bại Bắc Kinh FC với tỉ số 2-1 để giành vé vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á 2025/2026.

Đình Bắc tỏa sáng giúp CLB CAHN đánh bại Bắc Kinh FC để giành vé vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á 2025/2026. (Ảnh: Như Đạt)

Chia sẻ với truyền thông sau trận, Đình Bắc cho biết: “CLB CAHN hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Đây là trận đấu CLB CAHN đã chơi với cường độ cao, hoàn toàn áp đặt đối phương. Tôi nghĩ 3 điểm là những gì mà CLB CAHN hoàn toàn xứng đáng nhận được ở trận đấu ngày hôm nay”.

Bên cạnh đó, Đình Bắc cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới Ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Polking: “Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho HLV Polking. Thầy đã luôn động viên tôi trong suốt một thời gian khá dài khi tôi không ghi bàn”.

“Khi tôi chưa có phong độ tốt, thầy vẫn động viên tôi tập luyện trước trận. Khi tôi không được ra sân, thầy vẫn khích lệ, vẫn tin tưởng và nhắc tôi phải giữ tập trung. Tôi thật sự biết ơn vì thầy đã luôn ở đó, luôn giúp tôi không bỏ cuộc cho tới bây giờ”, Đình Bắc nói thêm.

Ngay sau trận đấu cùng CLB chủ quản, Đình Bắc cùng Lý Đức và Minh Phúc sẽ hội quân cùng ĐT U22 Việt Nam tại Bà Rịa để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33.

Trước khi kết thúc đợt tập huấn tại Bà Rịa, HLV Kim Sang Sik sẽ rút gọn danh sách ĐT U22 Việt Nam từ 25 xuống còn 23 cầu thủ để tham dự SEA Games 33.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn