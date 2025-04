Lùm xùm phân phối sách ôn thi vào lớp 10: Sau phản ánh của Báo Công Thương, Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo làm rõ

Nghi ngờ lợi ích nhóm

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm nay, tại Nghệ An, câu chuyện nóng nhất với học sinh lớp 9 chính là sách ôn thi vào lớp 10 về muộn.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay trên địa bàn Nghệ An sẽ được tổ chức vào 2 ngày (3, 4/6/2025) với 3 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, tới sát tháng 4, bộ sách ôn thi vào lớp 10 vẫn chưa về dù họ đã đăng ký từ tháng 1.

Sách ôn thi vốn đã quan trọng, nay lại càng quan trọng hơn vì năm nay có 2 điểm mới với học sinh. Đó là Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về việc dạy thêm, học thêm và việc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu với học sinh lớp 9 và 12.

Cụ thể, với Thông tư 29, các trường không được phép dạy thêm, học thêm, từ đó khiến học sinh phải nâng cao khả năng tự học. Vì vậy, sách ôn thi vốn đã quan trọng nay càng quan trọng hơn.

Trong khi đó, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng nhằm thay thế chương trình cũ, chuyển từ giáo dục định hướng nội dung (học sinh học kiến thức là chủ yếu) sang mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Chương trình gồm các giai đoạn: Giai đoạn đầu, áp dụng đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022. Giai đoạn tiếp theo, triển khai chương trình đối với các khối lớp 4, 7, 10 từ năm học 2022-2023; lớp 5, 8, 11 từ năm học 2023-2024; lớp 9, 12 từ năm học 2024-2025.

Như vậy, năm nay là năm đầu tiên học sinh lớp 9 áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Điều đó có nghĩa thế hệ học sinh sinh năm 2010 có nhiều bỡ ngỡ và cần sách tham khảo.

Dù vậy, khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến khi kỳ thi, học sinh vẫn chưa có sách ôn luyện. Phóng viên đã làm việc với nhiều bên liên quan về việc cung ứng sách chậm và nhận về quan điểm trái chiều.

Trong khi ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở giáo dục và Đạo tạo tỉnh Nghệ An, ông Trần Xuân Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phẩn Sách và Thiết bị trường học Nghệ An (Công ty Sách Nghệ An), đơn vị cung ứng bộ sách ôn thi đều cho rằng “không muộn” thì ông Phạm Tân Phương, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Kỳ lại lo lắng vì “muộn” và “có ảnh hưởng”.

Còn với nhiều phụ huynh, đến cuối tháng 3, học sinh vẫn chưa nhận được sách là “muộn”. Thế nhưng, nhà cung ứng vẫn không được thay đổi. Chính vì vậy, việc phân phối sách ô thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị nghi ngờ có lợi ích nhóm. Có ý kiến cho rằng Công ty Sách Nghệ An được ưu ái vì “thân Sở” và là đối tác lâu năm của ngành giáo dục Nghệ An.

Mạng xã hội 'sục sôi", tỉnh Nghệ An vào cuộc

Sau khi bài báo “Nghệ An: Giáo viên vừa ra đề, vừa viết sách ôn thi, học sinh khổ vì công văn...chỉ đạo!” được Báo Công Thương đăng tải, một số trang cá nhân đã chia sẻ và nhận được rất nhiều ý kiến của phụ huynh.

Một số nội dung như sau xuất hiện khá nhiều: “Học sinh chờ sách mà sách vẫn biệt tăm”, “Phụ huynh và các em đều đang chờ đợi”, “Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra vụ này”, “Đề nghị các thanh tra”, “Các cán bộ thanh tra nên vào việc để giải quyết những vấn đề liên quan”, “Công an đâu kiểm tra giúp cái coi có gì khuất tất không”, “Kiểm tra cho tới nơi tới chốn đi chứ đừng để hoang mang nữa”,…

Có thể thấy, ý kiến của cộng đồng mạng chủ yếu vẫn là “than” vì sách về muộn và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Vì vậy, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần trả lời câu hỏi của dư luận về việc có hay không lợi ích nhóm liên quan đến việc phân phối sách ôn thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh.

Lắng nghe ý kiến của người dân, sau bài báo của Báo Công Thương, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vào cuộc.

Ngày 11/4, trả lời phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại tỉnh đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tỉnh báo cáo. Tuy nhiên, hiện tại, Sở vẫn chưa nộp. Khi nào có văn bản, tỉnh sẽ cung cấp thông tin tới báo Công Thương.

Trước đó, trong cuộc họp “Công tác báo chí tháng 3/2025”, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nghệ An đã đề cập tới vấn đề này.

Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý thông tin Báo Công Thương phản ảnh tại bài viết “Nghệ An: Giáo viên vừa ra đề, vừa viết sách ôn thi, học sinh khổ vì công văn...chỉ đạo!” (đăng ngày 21/3/2025). Cho tới ngày diễn ra cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra xử lý.

Công ty Sách Nghệ An thành lập năm 2004, có tiền thân là 100% vốn Nhà nước trước khi trở thành công ty có vốn tư nhân. Công ty hoạt động tại địa chỉ số 65, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bất động sản số 65 Lê Hồng Phong cũng là mảnh đất có nguồn gốc Nhà nước.

UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026. Kế hoạch này áp dụng cho các trường THPT công lập, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, các trường phổ thông dân tộc nội trú và lớp 6 THCS dân tộc nội trú. Thí sinh sẽ tham gia thi 3 môn bắt buộc: Toán, ngữ văn (hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn 120 phút) và ngoại ngữ (trắc nghiệm, thời gian 60 phút). Đặc biệt, bài thi ngoại ngữ sẽ được chấm bằng phần mềm trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

