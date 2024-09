Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Chủ động phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Để chủ động ứng phó với loại hình thiên tai nguy hiểm này, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn chủ động triển khai các phương án phòng, chống giảm thiểu thiệt hại.

Trận lũ quét năm 2022 khiến bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề.

Những ngày đầu tháng 9-2024, khi có thông tin cơn bão số 3, số 4 đổ bộ vào nước ta, cùng với tăng cường bám nắm địa bàn, chỉ đạo các địa phương phòng, chống bão, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng tuyên truyền, vận động di dời, sơ tán nhân dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Tại địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An, khi thông tin ảnh hưởng cơn bão số 3, số 4, có khả năng xảy ra mưa lớn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) huyện thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực sạt lở đất.

Trước mùa mưa bão lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Thượng tá Lô Thanh Như, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện Kỳ Sơn cho biết: “Đặc thù địa bàn huyện Kỳ Sơn có độ dốc lớn và nhiều sông suối chảy qua. Hầu như mùa mưa bão năm nào địa phương cũng xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động đối phó với hình thái thiên tai này, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện Kỳ Sơn rà soát, lập danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để có phương án sơ tán, di dời trước khi có mưa lớn. Đối với các hộ dân thường đi làm nương rẫy ở lại trong lán, đơn vị phối hợp với địa phương tuyên truyền cho bà con về nguy hiểm của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; không ở lại trong nương rẫy vào mùa mưa, nhất là các khu vực khe suối”.

Lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn tổ chức luyện tập phương án phòng, chống sạt lở đất.

Tại địa bàn huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, những ngày cơn bão số 3, số 4 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta, cùng với phân công cán bộ, nhân viên bám cơ sở tuyên truyền, giúp nhân dân phòng, chống mưa bão, các đội sản xuất thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phát trên hệ thống truyền thanh các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để người dân phòng, tránh.

Người dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét chuyển về các khu tái định cư.

Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 nói: “Những thiệt hại nặng nề trong trận sạt lở đất năm 2020 là bài học đắt giá đối với công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở. Do vậy, nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do lũ ống, lũ quét, sạt lở gây ra, hằng năm thông qua các chương trình, dự án, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền cho bà con nhân dân về sự nguy hiểm và cách phòng, chống đối với loại hình thiên tai này. Cụ thể, như vào những ngày mưa lớn không đi vào rừng, không xuống sông suối, không đi qua các khu vực giao thông sạt lở… Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với các địa phương khảo sát, di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn, cắm các biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm…”.

Theo số liệu thống kê, những năm qua các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 xảy ra hàng chục trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, làm thiệt mạng nhiều người dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) giúp xã Mường Chanh, huyện Mường Lát gia cố khu vực sạt lở do bão số 4 gây ra.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, Bộ tư lệnh Quân khu tổ chức khảo sát doanh trại của các đơn vị đóng quân ở địa bàn miền núi; lập sơ đồ những địa bàn có thể xảy ra sạt lở đất di dời đến vị trí an toàn. Qua khảo sát, toàn Quân khu có tới hơn 40 điểm có thể gây ra nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến các cơ quan, đơn vị đóng quân. Hiện nay một số đơn vị như, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; Kho K2, Cục Kỹ thuật… đã di chuyển ra vị trí mới và triển khai gia cố các điểm sạt lở.

Với các giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 và các cấp, các ngành sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét gây ra.

Tác giả: Ngọc Thăng

Nguồn tin: qdnd.vn