Lừa quan hệ tình dục đồng giới để chiếm đoạt tài sản

Ngày 31/3, Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ Nguyễn Dương An (20 tuổi, trú phường Thanh Sơn, TP Uông Bí) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Nhà chức trách cho biết An sử dụng nhóm chat trên mạng xã hội để nhắn tin với những người đồng tính để thỏa thuận về quan hệ tình dục.

Tối 27/3, anh H. (một người nói chuyện qua mạng với An) điều khiển ôtô đến điểm hẹn ở phường Quang Trung, TP Uông Bí. Nghi phạm lấy lý do muốn xem phim để tạo cảm hứng nên mượn chiếc điện thoại Samsung Z Flip 3 của H.

Sau khi cầm điện thoại của nạn nhân, An phóng xe máy bỏ đi. Sau đó, nghi phạm nhắn tin yêu cầu anh H. phải đưa 6 triệu đồng, nếu không sẽ đăng ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội.

Trưa 28/3, An nhận tiền của anh H. thì bị cảnh sát bắt giữ. Lực lượng chức năng thông báo ai là bị hại của Nguyễn Dương An, liên quan với Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí để cung cấp thông tin tố giác tội phạm.

