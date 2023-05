Lời khai của thiếu niên sát hại bạn tình đồng tính

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Lê Tân Định (SN 2006, ngụ huyện Tam Bình) điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Định khai nhận có quen với N.M.Đ. (SN 1997, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) qua mạng xã hội.

Tối 18/5, cả hai hẹn nhau đến nhà nghỉ ở thị xã Bình Minh để quan hệ đồng giới. Trong quá trình gặp nhau tại đây, cả hai xảy ra bất hòa trong quan hệ đồng giới nên dẫn đến cự cãi. Định đã dùng tay bóp cổ Đ. đến chết rồi lấy điện thoại của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Định tại cơ quan điều tra.

Đến sáng 19/5, quản lý nhà nghỉ phát hiện thi thể nạn nhân đã tử vong trong phòng vệ sinh nên trình báo cơ quan Công an. Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Bình Minh khẩn trương vào cuộc điều tra.

Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng nghi vấn, chỉ sau 5 giờ tiếp nhận tin báo cơ quan Công an đã xác định được đối tượng gây án.

Cơ quan điều tra đã sử dụng biện pháp vận động quần chúng, vận động gia đình yêu cầu đối tượng nhanh chóng ra đầu thú. Đến 17h cùng ngày, người thân đã đưa Định đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú. Định thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Thanh Thảo – Ái Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân