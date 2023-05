Truy nóng, bắt khẩn cấp người đàn ông nước ngoài sát hại vợ người Việt

Nghi phạm tại Cơ quan điều tra

Đối tượng bị bắt giữ lúc 20h30 ngày 2/5, khi đang đi rút tiền tại một điểm ATM để tiếp tục bỏ trốn.

Theo đó, tối 2-5, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận với phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Kenter JacoBus Johansen để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Thông tin được biết, lúc 16h ngày 2/5, giữa Kenter JacoBus Johansen và vợ là bà Lê Thị D. (cùng trú tại 42 khu quy hoạch An Sơn, phường 4 - TP. Đà Lạt) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi vã, nghi phạm đã dùng 2 con dao bếp đâm vợ nhiều nhát trên cơ thể, rồi bỏ trốn. Đối tượng sau đó báo tin cho con gái của bà D. là cô Th., nội dung "tao đánh chết mẹ mày rồi". Cô Th. trở về nhà, thấy mẹ trong tình trạng đã tử vong nên vội báo cơ quan chức năng. Lúc này, Kenter JacoBus Johansen đã bỏ trốn khỏi nhà, mang theo 4 con dao (trong đó có 2 con dao gây án).

Nhận tin báo, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đinh Xuân Huy đã huy động các đơn vị nghiệp vụ gồm: Văn phòng CSĐT Công an tỉnh (PC01), Phòng CSHS (PC02), Phòng CSĐT tội phạm ma tuý (PC04), Công an TP. Đà Lạt, CSGT tổ chức lực lượng khẩn trương truy bắt bằng được nghi can.

Cán bộ Phòng PA08 hỗ trợ Phòng PC01 lấy lời khai với nghi can vì đối tượng là người Hà Lan, không sử dụng được tiếng Việt

Đến 20h30, qua công tác truy xét nóng, lực lượng truy bắt phát hiện đối tượng đang loay hoay rút tiền tại một trụ ATM trên địa bàn phường 1 nên đã tổ chức bắt giữ can phạm.

Thượng tá Phạm Xuân Thuỷ - Trưởng Phòng PC01, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các trinh sát của đơn vị lấy lời khai với đối tượng. Hai nữ cán bộ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an tỉnh được tăng cường làm phiên dịch, hỗ trợ Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai với can phạm.

Tại Cơ quan điều tra, nghi phạm tỏ ra bình tĩnh, thành khẩn khai báo hành vi, diễn biến vụ án.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án.

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: congan.com.vn