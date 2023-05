Đôi giày trong nhà tắm tố cáo kẻ sát hại vợ chồng giáo viên

Nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ tình yêu không đến đích của Mạnh và chị Vũ Thị S. Mạnh và chị S cùng quê, học cùng trường PTTH ở huyện Thuận Thành. Năm 2015, cả hai mới 16 tuổi đang học lớp 10 đã yêu nhau. Tuy nhiên, theo phong tục ở Mão Điền thì những người cùng họ không được lấy nhau nên bố mẹ Mạnh và cả bố mẹ chị S đều nói với con việc này và khuyên con nên chia tay. Suốt quá trình yêu nhau từ năm 2012 đến cuối năm 2022, Mạnh và chị S vẫn yêu nhau nhưng giấu gia đình, không để bố mẹ hai bên biết. Thấy việc yêu nhau nhưng không có kết quả nên tháng 9/2022, chị S chủ động chia tay với Mạnh.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Vũ Đăng Mạnh tại Trại tạm giam.

Thời điểm đó, chuẩn bị năm học mới nên ông Nguyễn Thế Giới – nạn nhân – là giáo viên Trường THCS Mão Điền thường liên hệ với các phụ huynh để chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng. Trong số các phụ huynh có bố của S là ông Vũ Đăng L. Em trai S là học sinh lớp 9 do ông Giới là giáo viên chủ nhiệm nên bố của S thường xuyên gặp gỡ ông Giới để bàn việc tổ chức khai giảng. Qua các cuộc gặp gỡ, ông Giới có nói chuyện mình có con trai đã 24 tuổi nhưng chưa có người yêu. Ông L bố của S cũng kể chuyện con gái mình 23 tuổi cũng chưa yêu ai. Chính vì vậy, ông Giới và ông L nhất trí cho các con mình gặp nhau để tìm hiểu.

Theo sự giới thiệu của bố, anh Nguyễn Thế T đã đến tìm hiểu chị Vũ Thị S, sau đó chị S và anh T yêu nhau. Đến đầu tháng 1/2023, anh T và chị S đồng ý tổ chức ăn hỏi để sau đó tổ chức cưới. Chính vì vậy, ông Giới và vợ là Nguyễn Thị Hợi đã đến nhà chị S để bàn với ông L và bà H (mẹ chị H) việc chọn ngày ăn hỏi. Theo thống nhất của hai bên, thì ngày 7/1 sẽ tổ chức ăn hỏi cho anh T và chị S.

Về phía Mạnh, sau khi chia tay chị S, đối tượng vẫn còn yêu chị S nên quan tâm tìm hiểu và biết anh T yêu chị S, chuẩn bị đám cưới. Chính vì vậy, Mạnh đã tìm gặp chị S hỏi chuyện. Chị S nói với Mạnh là mình không yêu anh T nhưng bị ép buộc nên mới đồng ý cưới T làm chồng. Nghe thế, Mạnh rất buồn và thương S. Theo tâm lý thông thường, thì nếu còn yêu nhưng bị người yêu chia tay thì đối tượng sẽ thù hận, sát hại chính người yêu của mình hoặc sát hại tình địch. Nhưng suy nghĩ của Mạnh lại khác. Hắn cho rằng, chính ông Giới, bà Hợi mới là nguyên nhân khiến chị S phải đi lấy chồng, phải bỏ hắn nên hắn thù hận hai ông bà và tìm cách sát hại để trả thù. Vì suy nghĩ mù quáng, vô lý này, Mạnh đã nhẫn tâm cướp đi tính mạng của đôi vợ chồng giáo viên khiến người chết, người bị thương nặng, tổn hại hơn 50% sức khoẻ không thể hồi phục.

Tối 29/1, Mạnh mang theo hung khí rồi đi bộ từ nhà ra hướng chính của xã Mão Điền rồi đi vào khu vực giếng Rồng của thôn. Từ đây, Mạnh trèo qua tường phía sau nhà văn hoá của thôn rồi đi về phía sau nhà ông Giới bà Hợi, trèo theo lối chống sét lên tầng 3 của nhà nạn nhân, sau đó chui qua ô thoáng nhà vệ sinh vào bên trong nhà. Để tránh gây ra tiếng động, Mạnh tháo giày bỏ trong nhà vệ sinh, chân đi tất, đeo găng tay rồi ngồi đợi.

Thấy trong nhà không còn tiếng động, đoán các nạn nhân đã ngủ say, Mạnh soi đèn pin đi xuống tầng 2 rồi xuống tầng 1 soi vào phòng ngủ của bà Hợi. Đang ngủ, bị đèn pin soi vào mặt, bà Hợi thức giấc, tưởng chồng tìm đồ nên hỏi “anh Giới à, anh xuống đây làm gì”.

Thấy nạn nhân tỉnh dậy, Mạnh không nói gì mà quay lại đi thẳng lên tầng 3. Về phía bà Hợi, sau khi bị thức giấc thì đi lên phòng ngủ của chồng ở tầng 2, lên giường nằm cùng ông Giới và hỏi chồng: “Anh soi đèn pin làm gì đấy?”. Ông Giới đang mơ ngủ, trả lời “không” nhưng cũng không nghi ngờ gì. Mạnh đợi đến hơn 2h sáng rồi đeo găng tay, cầm dao đi xuống tầng 2, mở cửa vào phòng ngủ của nạn nhân. Nghe tiếng động, hai vợ chồng ông Giới vùng dậy, bà Hợi đứng trên giường kêu “ối, cướp, cướp” liền bị Mạnh đâm 1 nhát vào bụng.

Bà Hợi chạy xuống nhà mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Ông Giới bị Mạnh đâm nhiều nhát vào người. Mặc dù nạn nhân hết sức chống cự, giằng co nhưng không thể chống được sức trẻ của gã thanh niên mới hơn 20 tuổi. Sau khi sát hại nạn nhân, Mạnh cầm dao chạy xuống tầng 1 rồi bỏ chạy theo lối cửa chính do bà Hợi mở ra kêu cứu, chạy về phía giếng Rồng vứt dao xuống giếng rồi bỏ trốn.

Nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ công phối hợp với Công an huyện Thuận Thành và lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Theo nhận định ban đầu thì nguyên nhân vụ án có thể do trộm nhưng bị phát hiện nên giết người diệt khẩu. Vụ án xảy ra vào ban đêm, camera chỉ ghi lại được phía sau lưng đối tượng khi hắn chạy từ trong nhà ra phố. Trước khi bất tỉnh, bà Hợi có nói rằng, một người đàn ông khoảng 40 tuổi sát hại vợ chồng bà.

Qua rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn có biểu hiện trộm cắp nhưng không phát hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã tính toán nhiều khả năng đối tượng sát hại nạn nhân do mâu thuẫn. Tuy nhiên, vợ chồng ông Giới là giáo viên, không có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Chính vì vậy, việc xác định đối tượng gặp nhiều khó khăn. Các trinh sát đã lần tìm tất cả mối quan hệ thì phát hiện việc vợ chồng ông Giới chuẩn bị cưới vợ cho con. Việc này là bình thường đối với những gia đình có con trai, con gái đã lớn. Nhưng qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, con dâu tương lai của ông Giới có quan hệ yêu đương 7 năm với một thanh niên cùng thôn. Lẽ nào, đây chính là nguyên nhân khiến nạn nhân bị sát hại?

Tập trung nghiên cứu về bạn trai của chị S là Vũ Đăng Mạnh, lực lượng chức năng phát hiện, Mạnh không có ở địa phương, hình dáng bên ngoài khá giống với đối tượng bỏ chạy từ trong nhà bà Hợi ra đường. Đặc biệt, đôi giày đối tượng bỏ lại trong nhà tắm của bà Hợi đã tố cáo tội ác của gã trai này bởi bố mẹ Mạnh tái mặt khi nhìn thấy đôi giày trên chính là của Mạnh.

Từ những nghi vấn trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đi sâu tìm hiểu, thu thập chứng cứ và xác định, Vũ Đăng Mạnh chính là kẻ đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên nên vận động bố mẹ Mạnh đưa con ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Biết con gây ra tội ác tày trời, gia đình Mạnh đã vận động, đưa đối tượng này đến cơ quan Công an trình diện.

Tại cơ quan Công an, Vũ Đăng Mạnh khai nhận hành vi phạm tội và cho biết, sau khi trèo vào nhà ông Giới, bà Hợi thì Mạnh có nhắn tin, gọi điện cho chị S nói “anh đang ở đây rồi”, ý nói là đang ở trong nhà ông Giới. Chị S nhắn lại với Mạnh “anh có làm gì cũng không thay đổi được gì đâu”. Dù vậy, Mạnh vẫn quyết tâm sát hại các nạn nhân đến cùng.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, khi tiếp xúc với tôi, Vũ Đăng Mạnh cho biết, hắn ta chấp nhận cái giá phải trả cho hành vi của mình. Mạnh cho biết, sau khi Mạnh bị bắt, chị S đã đi khỏi địa phương. “Cháu ăn ngon, ngủ ngon, chấp nhận hậu quả mình gây ra và không oán trách” – Mạnh cho biết. Suy nghĩ kiểu “bất cần đời”, “anh hùng rơm” này của đối tượng có lẽ chưa hiểu hết trách nhiệm pháp lý mà mình phải gánh chịu. Thật đáng tiếc cho gã trai mới hơn 20 tuổi đầu, được học hành tử tế, đang là niềm hi vọng của gia đình. Chỉ vì suy nghĩ lệch lạc, mù quáng mà đánh mất tương lai của chính mình, khiến gia đình nạn nhân phải sống cảnh chia lìa.

Tác giả: Thu Thuỷ

Nguồn tin: cand.com.vn