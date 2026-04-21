Lời cảnh báo cho HLV Lê Huỳnh Đức!

HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo các cầu thủ trong một buổi tập - Ảnh: Đình Viên

Nhận định ấy có cơ sở. Ngay từ đầu mùa, khi CLB TP.HCM chuyển mình thành CA TP.HCM, lãnh đạo ngành công an thành phố đã nỗ lực thuyết phục Lê Huỳnh Đức đảm nhiệm vai trò HLV trưởng, dù bản thân ông không quá mặn mà. Vì vậy, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại V.League, những đồn đoán về khả năng thay tướng là có, nhưng khả năng bị sa thải là không cao. Nếu áp lực vượt ngưỡng, lựa chọn ra đi nhiều khả năng sẽ đến từ chính Huỳnh Đức, thay vì một quyết định từ thượng tầng.

Vấn đề cốt lõi nằm ở lực lượng. CA TP.HCM không sở hữu đội hình đủ dày, đặc biệt là chất lượng ngoại binh thiếu ổn định. Chính HLV Lê Huỳnh Đức từng thừa nhận các cầu thủ ngoại thường xuyên gặp chấn thương, đá 1 trận nghỉ 2, 3 trận, làm ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành chiến thuật. Thực tế này không mới, bởi ngay ngày xuất quân, ông đã thẳng thắn đánh giá mục tiêu trụ hạng đã là thành công với lực lượng hiện tại.

CA TP.HCM dẫu không quá xuất sắc, nhưng thành tích vẫn đang rất ổn trong thời gian qua - Ảnh: Đình Viên

Trong bối cảnh đó, việc CA TP.HCM từng chen chân vào tốp 5 là kết quả tích cực. Nhưng chính thành tích này lại kéo theo kỳ vọng bị đẩy lên quá mức, tạo ra khoảng cách giữa thực lực và đòi hỏi. Khi chuỗi 3 thất bại liên tiếp xảy ra, đặc biệt trước Thanh Hóa và Hải Phòng, mọi hạn chế lập tức bộc lộ. Đáng nói, dù phải thi đấu sân khách, CA TP.HCM vẫn được đánh giá cao hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng, thậm chí nhận những thất bại đậm.

CA TP.HCM đã có 2 trận thua liên tiếp trước Thanh Hoá trên sân nhà và cả sân khách - Ảnh: Đức Cường

Hiệu quả ghi bàn rõ ràng đang là điểm nghẽn lớn nhất. Trận gặp CAHN là minh chứng điển hình. Dù bị ép sân và thủng lưới 3 bàn, các học trò của Huỳnh Đức vẫn có cơ hội để xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, sự kém sắc bén ở khâu dứt điểm khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa, để lại sự thất vọng rõ rệt trên khán đài.

Sau trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận trách nhiệm thuộc về ban huấn luyện khi chưa tìm ra giải pháp cải thiện khả năng ghi bàn. Ông cũng chỉ ra nghịch lý: lối chơi đang dần tốt lên nhưng hiệu quả lại không tương xứng. Đây là vấn đề nguy hiểm, bởi những thất bại kiểu này dễ bào mòn tinh thần cầu thủ nếu không sớm được xử lý.

Khoa Ngô (áo trắng) là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong màu áo CA TP.HCM - Ảnh: Anh Khoa

Phía trước, thử thách tiếp tục chờ CA TP.HCM khi họ phải làm khách trên sân của Hà Tĩnh ở vòng 20. Đây là đối thủ khó chịu, nhưng không phải không có cơ hội để giành điểm. Vấn đề nằm ở chỗ, CA TP.HCM có tận dụng được hay không. Nếu kịch bản thất bại lặp lại, áp lực sẽ không chỉ dừng ở những lời cảnh báo, mà có thể biến thành một cuộc khủng hoảng thực sự với thầy trò HLV Huỳnh Đức.

CA TP.HCM vừa có trận thua đậm CAHN 0-3 - Ảnh: Anh Khoa

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn