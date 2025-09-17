Hơn 2 tháng dưới tay Lê Huỳnh Đức, CA TP.HCM thay đổi thế nào?

CA TP.HCM đang xếp tốp 5 trên BXH, một thành tích chấp nhận được trong bối cảnh hiện tại. Ảnh: Đức Cường

Những tín hiệu tích cực từ khán đài

Từ chỗ là một đội bóng còn nhiều ngổn ngang bởi biến động nhân sự, nay CA TP.HCM đã bắt đầu định hình phong cách thi đấu ổn định hơn, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực khi kéo người hâm mộ trở lại với sân Thống Nhất. Số liệu cho thấy tín hiệu lạc quan, ở vòng 1 gặp Hà Nội FC có 10.000 khán giả, vòng 3 gặp HAGL đạt 6.000, và đến vòng 6 (đá sớm) vẫn có 7.500 khán giả tới theo dõi. Đây là những con số khích lệ trong bối cảnh bóng đá TP.HCM vốn lâu nay không thu hút đông đảo cổ động viên.

Về chuyên môn, vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League 2025/26 với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua được xem là kết quả chấp nhận được. Bởi lẽ, đội bóng phải gấp rút hoàn thiện bộ máy, xây dựng lối chơi mới và làm quen với sự thay đổi lớn về lực lượng. Tuy vậy, thành tích này chưa thể che lấp thực tế rằng CA TP.HCM còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục để có thể tiến xa trong mùa giải.

Điểm nổi bật nhất là sự cải thiện là tinh thần thi đấu. Các cầu thủ ngày càng thi đấu kỷ luật, gắn kết hơn. Đặc biệt, sự xuất hiện của những ngôi sao như Nguyễn Tiến Linh đã tạo sức hút mạnh mẽ, kéo khán giả thành phố, vốn ít mặn mà với bóng đá nội, quay lại sân. Song song đó, BHL đội bóng ngành Công an cũng nhìn nhận thẳng thắn hạn chế còn tồn tại, nhất là khả năng dứt điểm và nền tảng thể lực.

HLV Lê Huỳnh Đức còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn CA TP.HCM bứt phá

Câu chuyện mang tên… thể lực

HLV Lê Huỳnh Đức, người được kỳ vọng xây dựng một thế lực mới cho bóng đá thành phố, không ngần ngại chia sẻ về khó khăn trên hàng công: “Thật khó khi luôn tạo áp lực buộc cầu thủ phải ghi bàn. Tiến Linh làm tốt, không ghi bàn thì hỗ trợ đồng đội ghi bàn. HLV không thể đặt gánh nặng kỳ vọng mà cần thúc giục cầu thủ tập nhiều hơn”.

Phát biểu ấy cho thấy ông Đức muốn hình thành môi trường thi đấu lành mạnh, nơi cầu thủ không bị đè nặng tâm lý. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận điểm yếu cố hữu là sự lãng phí cơ hội: “Không ghi bàn thì phải cải thiện, không chỉ trận này mà 3-4 trận vừa rồi cũng vậy. Rất khó! Mình chơi phòng ngự phản công, cầu thủ hao sức, chạy dài tới cầu môn thì mỏi chân, dứt điểm không chuẩn. Cần cải thiện thể lực, có sức thì xử lý mới tốt được”.

Có thể thấy, vấn đề thể lực là ưu tiên hàng đầu mà CA TP.HCM phải giải quyết. Đây không chỉ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả mỗi trận đấu mà còn tác động đến sự tự tin, đặc biệt ở tuyến tiền đạo, vốn đang chịu áp lực lớn. Rõ ràng, gánh nặng dành cho HLV Lê Huỳnh Đức không hề nhỏ. Ông cần tìm ra sự cân bằng giữa việc duy trì lối chơi chắc chắn, khắc phục điểm yếu ghi bàn và nâng cao thể trạng toàn đội.

Sau hơn hai tháng đổi thay, có thể khẳng định CA TP.HCM đã mang đến diện mạo mới, mạnh mẽ hơn trong tinh thần, sôi động hơn trên khán đài, và chuyên nghiệp hơn trong cách vận hành. Tuy nhiên, bài toán thể lực, khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự ổn định sẽ quyết định liệu đội bóng này có trở thành “làn gió mới” của V.League.

Với kinh nghiệm và bản lĩnh, HLV Lê Huỳnh Đức chắc chắn hiểu rõ trách nhiệm đang đặt trên vai. Các CĐV Thành phố đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ ông cùng các học trò trong những vòng đấu sắp tới.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn