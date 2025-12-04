Loại nhựa cây ăn như tổ yến, là 'thần dược' cho sức khỏe và sắc đẹp cực dễ tìm

“Vua" nhuận tràng, khắc tinh của táo bón

Lợi ích nổi bật và mạnh mẽ nhất của mủ trôm chính là khả năng hỗ trợ tiêu hóa vượt trội. Nhờ đặc tính hút nước mạnh và trương nở gấp nhiều lần kích thước ban đầu, mủ trôm khi đi vào đường ruột sẽ tạo thành một lớp chất nhầy tự nhiên, hoạt động như chất bôi trơn, kết dính cặn bã và kích thích nhu động ruột co bóp, giúp đẩy chất thải ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Đây được xem là giải pháp tự nhiên cực kỳ hiệu quả cho người già chức năng ruột kém hoặc những ai đang khổ sở vì chứng táo bón lâu ngày.

Thanh nhiệt, giải độc gan hiệu quả

Nếu bạn thường xuyên bị nóng trong người, nổi mụn nhọt hay rôm sảy do ăn uống đồ cay nóng, mủ trôm chính là "bình cứu hỏa" lý tưởng nhất. Theo Đông y, mủ trôm có tính mát, vị ngọt thanh, đi vào kinh can giúp thanh lọc gan và đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể ra ngoài. Việc duy trì thói quen uống nước mủ trôm (với lượng vừa phải) không chỉ giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh chóng trong những ngày hè oi bức mà còn giúp làn da sạch mụn, cơ thể nhẹ nhàng và sảng khoái hơn.

Bí quyết dưỡng nhan, trẻ hóa làn da

Không phải ngẫu nhiên mà chị em phụ nữ săn đón mủ trôm như một loại "mỹ phẩm uống". Trong nhựa cây trôm chứa hàm lượng cao threonine và các khoáng chất thiết yếu như kẽm, canxi, giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và elastin dưới da. Sử dụng mủ trôm thường xuyên giúp cấp nước sâu từ bên trong, làm tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và hỗ trợ làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang, trả lại cho bạn làn da căng mọng và tràn đầy sức sống.

Liều thuốc tự nhiên cho giấc ngủ và tinh thần

Ngoài tác dụng làm đẹp, mủ trôm còn là người bạn đồng hành tuyệt vời cho hệ thần kinh nhờ chứa lượng magie phong phú. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc làm dịu các cơ bắp, giảm căng thẳng (stress) và giúp não bộ thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Một ly mủ trôm hạt é mát lạnh không chỉ giải khát mà còn giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu giấc hơn và hạn chế tình trạng trằn trọc về đêm.

Giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch

Chất xơ hòa tan trong mủ trôm có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột, ngăn chặn sự hấp thu cholesterol vào máu. Mủ trôm cũng giúp giảm triglyceride, một loại chất béo trong máu có thể gây ra bệnh tim mạch. Nhờ đó, mủ trôm góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân

Mủ trôm tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn đói, hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Chất xơ trong mủ trôm còn giúp tăng cường trao đổi chất, đốt cháy calo hiệu quả hơn. Kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý, mủ trôm có thể hỗ trợ quá trình giảm cân lành mạnh.

