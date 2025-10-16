Loại nước được ví như "thần dược" cho sức khỏe và sắc đẹp, cực dễ tìm ở Việt Nam

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón hiệu quả

Nước nha đam là người bạn thân thiết của hệ tiêu hóa. Nhờ chứa các hợp chất như anthraquinone glycosides, nha đam có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp kích thích nhu động ruột và giảm thiểu tình trạng táo bón. Thêm vào đó, đặc tính làm dịu của lô hội giúp giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, khó tiêu và thậm chí là hỗ trợ kiểm soát việc tiết axit dạ dày, rất có lợi cho những người bị ợ chua hoặc trào ngược axit.

Tăng cường hydrat hóa và thải độc cơ thể

Với hàm lượng nước dồi dào, nước nha đam đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Uống nước nha đam giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước, đặc biệt sau khi tập luyện cường độ cao. Ngoài ra, việc cung cấp đủ nước và các dưỡng chất thực vật giúp tăng cường chức năng gan - cơ quan thải độc chính - qua đó hỗ trợ quá trình thanh lọc tự nhiên, loại bỏ độc tố tích tụ khỏi cơ thể một cách hiệu quả.

Nước nha đam được ví như “thần dược” cho sức khỏe và sắc đẹp. Ảnh: Getty Images

Nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu đa dạng

Nước nha đam không chỉ là nước giải khát mà còn là một kho tàng dinh dưỡng. Nó cung cấp một loạt các vitamin quan trọng như A, C, E, và nhóm vitamin B (B1, B2, B3, B12), cùng với Axit Folic. Ngoài ra, nước lô hội còn giàu các khoáng chất như Canxi, Magie, Kẽm, Đồng và Kali, giúp đảm bảo cơ thể bạn được bổ sung dưỡng chất toàn diện, đặc biệt quan trọng đối với những người đang ăn chay.

Cải thiện sức khỏe làn da và chống lão hóa

Lợi ích làm đẹp da của nha đam là không thể phủ nhận. Khi được uống, nước nha đam hoạt động từ bên trong, giúp cấp ẩm sâu và làm dịu da nhờ đặc tính chống viêm. Các dưỡng chất trong lô hội kích thích sản xuất collagen và elastin, hai protein then chốt giúp tăng cường độ đàn hồi, làm da săn chắc và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn, mang lại một làn da sáng khỏe, mịn màng và chống lão hóa hiệu quả.

Hỗ trợ kiểm soát mức đường huyết

Đối với những người đang quan tâm đến việc kiểm soát lượng đường trong máu, nước nha đam có thể là một lựa chọn hỗ trợ. Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy gel và nước ép lô hội có tiềm năng giúp làm giảm lượng đường huyết ở những người mắc tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, điều này không thể thay thế thuốc điều trị và cần được tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng.

Tăng cường hệ thống miễn dịch khỏe mạnh

Nha đam chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ và hàm lượng Vitamin C dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Những thành phần này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, làm giảm căng thẳng oxy hóa và củng cố cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Uống nước nha đam đều đặn giúp bạn có khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng và duy trì sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Hỗ trợ mục tiêu giảm cân và quản lý trọng lượng

Với lượng calo cực thấp và khả năng thanh lọc đường ruột, nước nha đam là thức uống lý tưởng cho chế độ ăn kiêng. Nó giúp tạo cảm giác no lâu, làm sạch ruột và giảm đầy hơi. Bằng cách thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường thải độc, nước nha đam gián tiếp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và là một phần bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch quản lý cân nặng lành mạnh của bạn.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn