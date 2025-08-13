Hẹn hò với bạn trai mới quen, cô gái ở Hà Nội bị c.ư.ớ.p xe máy và điện thoại

Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Linh (SN 2000, trú xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp xe máy, điện thoại và ví tiền.

Trước đó, vào ngày 13/7/2025, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận đơn trình báo của chị T (SN 2000, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về việc bị một nam thanh niên cướp giật tài sản. Theo đơn trình báo, thời gian gần đây chị T quen một nam thanh niên tên “Tú”.

Đối tượng Trần Văn Linh



Tối 12/7/2025, “Tú” hẹn chị T đi dạo phố. Đối tượng dùng xe máy Honda Vision của chị để chở đi chơi. Khi về đến trước số nhà 151 Doãn Kế Thiện, đối tượng bảo sẽ đi bộ về từ đây.

Lợi dụng lúc chị T vừa xuống xe, “Tú” bất ngờ tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt chiếc xe máy cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 13 và 1 ví để trong cốp xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương điều tra, xác minh sự việc. Đến ngày 9/8/2025, Công an phường Phú Diễn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng "Tú" khi đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang.

Tại cơ quan công an, danh tính thật của “Tú” được xác định là Trần Văn Linh (SN 2000, trú xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ). Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Trần Văn Linh từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV