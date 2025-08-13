Bị phạt 7,5 triệu vì livestream xúc phạm trưởng bản ở Nghệ An

Công an xã Tương Dương triệu tập người đàn ông về trụ sở làm việc. (Ảnh Công an cung cấp)

Ngày 13/8, thông tintừ Côngan xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa triệu tập làm việcvà xửphạt một đôítượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội xúc phạmdanh dự, nhân phẩm một trưởng bản trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trênkhông gian mạng, Công an xã Tương Dương phát hiện một tàikhoản mạng xã hội facebook có tên “Ph. L. Kh.” phát tán video trực tiếp xúc phạmđến uy tín danh dự, nhân phẩm của một trưởng bản trên địa bàn xã này. Video này đã thu hút hàng trăm lượtlike, bình luận và chia sẻ.

Ngay sau đó,Côngan xã Tương Dương đã xác minh, làm rõ và triệu tập chủ tài khoản facebook lênlàm việc. Quaxác minh chủ tài khoản facebook này là L.V.P (SN 1987,trú tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Ph khai nhậnchính là người lập, quản lý, sử dụng và chỉ một mình biết mật khẩu tài khoảnfacebook “Ph. L. Kh.”. Đối tượng cũng thưànhận trước đó đã đăng tải video trực tiếp với nội dung sai sự thật, xúc phạm uytín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, gây hiểu nhầm cho ngươìdùng mạng xã hội.

Sau khi được Công an tuyên truyền, giảithích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, L.V.Ph đã nhận thức được hành vivi phạm của mình là do thiếu hiểu biết.

Công an xã Tương Dương đã ban hành Quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.Ph với số tiền 7,5 triệu đồng.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn