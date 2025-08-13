Mua ma túy để bán kiếm lời, 2 người đàn ông lĩnh án tù

Ngày 13/8, TAND Tp.Huế xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo Hoàng Xuân Thành (SN 1994) và Cao Quyết Thắng (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h15 ngày 13/1, tại khu vực bờ hồ đường Đinh Liệt, Tp.Huế, lực lượng công an đã bắt quả tang Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác.

2 bị cáo tại phiên toà.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Tp.Huế xác định đây là ma túy, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 72,68 gam.

Quá trình điều tra cho thấy, bị cáo Thắng và Thành quen biết nhau từ năm 2015 do sống gần nhà tại thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Cả hai đã thống nhất cùng mua bán ma túy để thu lợi bất chính.

Ngày 10/1, một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch ở Tp.Huế liên hệ qua mạng xã hội đặt mua Thắng 1 lạng ma túy đá.

Đến ngày 13/1, Thắng mua 1 gói ma túy đá (khối lượng 72,68 gam) từ một đối tượng tên thường gọi là "Cu Anh" với giá 19 triệu đồng, sau đó báo giá lại cho khách 22 triệu đồng.

Khi khách đồng ý, Thắng gọi Thành đến khách sạn Hữu Nghị (Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nhận ma túy rồi cùng mình mang vào Huế giao cho khách. Thắng hứa trả công cho Thành 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi cả hai vừa đến điểm hẹn ở bờ hồ đường Đinh Liệt để giao hàng thì bị lực lượng công an Tp.Huế phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên toà, 2 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình, cả 2 bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng cùng mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Video toàn cảnh phiên toà xét xử 2 bị cáo.

