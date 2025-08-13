Ép người vay phải chụp ảnh khỏa thân, quan hệ tình dục

Lê Trần Trung Tín tại cơ quan công an - Ảnh: TIẾN VĂN

Ngày 13-8, Công an phường Bình Đức, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (28 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra hành vi "cho vay lãi nặng".

Trước đó qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Bình Đức phát hiện Tín có biểu hiện cho vay lãi nặng nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra hành chính nơi Tín thuê trọ, tại khu vực khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức.

Tại đây cảnh sát đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Tín.

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận bắt đầu cho vay tiền lấy lãi từ khoảng cuối năm 2024. Khi cho vay tiền, Tín yêu cầu người cần vay tiền viết giấy nợ, đồng thời chụp ảnh khỏa thân và căn cước công dân gửi cho Tín.

Trường hợp người vay đến gặp trực tiếp để vay, Tín sẽ dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân của người vay tiền, mục đích để uy hiếp khi con nợ không chịu trả tiền.

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Trần Trung Tín về tội "cho vay lãi nặng" - Ảnh: TIẾN VĂN

Với những người muốn vay thêm tiền, Tín thỏa thuận phải cho Tín quan hệ tình dục và quay video lại để sau này có giật nợ Tín sẽ xem như "hòa".

Bằng thủ đoạn trên, Tín đã cho khoảng 20 người vay với số tiền cho vay từ 1 - 12 triệu đồng, tổng số tiền Tín đã cho các con nợ vay trên 106 triệu đồng, lãi suất bình quân 30 - 48%/tháng.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: BỬU ĐẤU - TIẾN VĂN

Nguồn tin: tuoitre.vn