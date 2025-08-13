Một quốc gia châu Á dẫn đầu thế giới với 51% vợ chồng ngoại tình

Theo tờ Khaosod (Thái Lan), một khảo sát năm 2024 đã chỉ ra rằng, Thái Lan hiện đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ vợ/chồng ngoại tình, với con số lên tới 51%. Nghiên cứu cho thấy, mặc dù nam giới vẫn chiếm tỷ lệ ngoại tình cao hơn nhưng tỷ lệ này ở nữ giới đang có xu hướng gia tăng qua từng năm. Đặc biệt, phụ nữ thường có những cách thức che giấu tinh vi hơn, khiến việc phát hiện hành vi ngoại tình trở nên khó khăn hơn so với nam giới.

Ảnh minh họa.

Khảo sát này được thực hiện bởi sự hợp tác giữa trang web chuyên về sản phẩm tình dục BedBible, trang thông tin dân số thế giới World Population Review và trang tài chính Insider Monkey, với dữ liệu từ nhiều quốc gia, phân tích thói quen và tỷ lệ ngoại tình của các cặp vợ chồng.

Dưới đây là top 20 quốc gia có tỷ lệ ngoại tình cao nhất năm 2024:

1. Thái Lan: 51%

2. Đan Mạch: 46%

3. Đức và Ý: 45%

4. Pháp: 43%

5. Na Uy: 41%

6. Bỉ: 40%

7. Tây Ban Nha: 39%

8. Canada, Phần Lan, Anh, Hy Lạp, Luxembourg: 36%

9. Mỹ, Áo, Brazil, Iceland, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển: 35%

Theo kết quả nghiên cứu, nam giới từ 30 - 60 tuổi có xu hướng dễ chấp nhận chuyện ngoại tình hơn. Ngược lại, khi phụ nữ “ăn vụng”, họ lại có cách che giấu khéo léo, ít để lại sơ hở.

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nhiều phụ nữ đánh giá thấp tính nghiêm trọng của các cuộc trò chuyện mờ ám trên mạng, họ không nhận ra rằng khi cảm xúc đã bị cuốn vào, điều đó có thể được xem là phản bội. Khi ranh giới giữa tình bạn và việc ngoại tình trở nên mờ nhạt, mối quan hệ sẽ càng phức tạp hơn.

Tác giả: Phan Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn