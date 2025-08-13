Va chạm xe tải, 1 phụ nữ tử vong

Thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 76C-048.1x do tài xế N.T.S (47 tuổi), ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Giang (huyện Tư Nghĩa cũ) điều khiển di chuyển trên đường Lê Thánh Tôn theo hướng Đông- Tây vào giao lộ. Khi đi vào giao lộ, xe ô tô này va chạm với xe máy do bà H.T.X (56 tuổi) và bà N.T.H (54 tuổi), cùng trú ở xã Vệ Giang điều khiển, di chuyển trên đường Quang Trung theo hướng Nam- Bắc vào giao lộ.

Hiện trường vụ việc

Vụ tai nạn làm bà X. tử vong tại chỗ, còn bà H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe ô tô tải đã đến trình diện Cơ quan Công an.

Công an Quảng Ngãi điều tiết giao thông

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV