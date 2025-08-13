Một thí sinh tăng vọt 7,65 điểm sau phúc khảo thi tốt nghiệp

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Viêt Hà.

Thời điểm hiện tại, các tỉnh, thành trên cả nước đã công bố kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tại Lào Cai, Sở GD&ĐT cho biết tổng số bài thi phúc khảo năm nay là 350. Trong đó, chương trình 2006 có 11 bài, chương trình 2018 có 339 bài.

Đáng chú ý, sau phúc khảo, một bài thi môn Sinh học tăng từ 1,1 lên 8,75 điểm. Sở GD&ĐT cho biết điểm thi có sự chênh lệch lớn là do thí sinh ghi sai mã đề thi trên phiếu thu bài, ghi sai và tô sai mã đề thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm so với mã đề thi đã phát.

Ngoài ra, một bài thi Ngữ văn tăng từ 6,75 lên 7 điểm theo quy chế, 348 bài thi còn lại không điều chỉnh điểm.

Sau phúc khảo, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Cả nước năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, riêng học sinh lớp 12 là hơn 1,12 triệu. Khoảng 99,2% trong số học sinh lớp 12 dự thi đỗ tốt nghiệp THPT, chỉ hơn 8.800 em trượt.

Với những thí sinh xét tuyển vào đại học, các em lưu ý từ ngày 16/8 đến ngày 20/8, Bộ GD&ĐT tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo). 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.

Tác giả: Phương Lam

Nguồn tin: znews.vn