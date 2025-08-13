Ngày 13/8, vợ của Bắc Hải báo tin buồn diễn viên vừa qua đời tại nhà riêng. Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, đau buồn trước thông tin trên.

Bình Tinh chia sẻ sáng 13/8 cô nhận được cuộc điện thoại từ vợ Bắc Hải. “Nhận được điện thoại, tiếng khóc xé lòng của chị Thắm. Vợ nghệ sĩ hài Bắc Hải nói: ‘Anh đi rồi Út ơi. Trước khi ra đi, anh dặn chị tìm Út, nhờ Út lo cho anh nha em. Hai mẹ con chị đơn chiếc, nghèo khó, không biết làm sao. Út thương người lắm, Út sẽ không bỏ anh”. Vâng, anh yên tâm an nghỉ, em và các đồng nghiệp sẽ lo cho anh bằng những gì tốt đẹp nhất”, Bình Tinh kể.

Diễn viên Bắc Hải qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, nghệ sĩ mắc nhiều bệnh. Anh liên tục phải nhập viện để điều trị. Hồi tháng 3, Bắc Hải được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa cột sống nặng. Gia đình xin chụp MRI nhưng bác sĩ cho biết sức khỏe của Bắc Hải quá yếu nên đề nghị người nhà đưa nam diễn viên về nhà uống thuốc khoảng 3 tuần và theo dõi tình hình rồi tái khám.

Tới trưa 1/3, bệnh tình của Bắc Hải trở nặng. Anh đau đớn nên được vợ đưa tới bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu.

Ngoài ra, Bắc Hải bị xơ gan, 2 lần cấp cứu và phải uống thuốc nhiều năm qua. Bắc Hải và vợ bán hàng online để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, vì sức khỏe của Bắc Hải ngày càng nặng nên gia đình cạn kiệt kinh tế.

Bắc Hải từng lên mạng xã hội "cầu cứu" vì kinh tế eo hẹp, vợ anh một mình gánh vác gia đình cùng mọi chi phí sinh hoạt. Sau đó nhiều đồng nghiệp cũng giúp đỡ nam diễn viên và vợ con.

Diễn viên Bắc Hải sinh năm 1970, được biết tới thông qua các tiểu phẩm hài. Anh đi diễn từ những năm 1990 và được biết tới nhiều nhất qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn